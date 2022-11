FuW Forum Opportunities 2023 – Tipps, Tricks und der Sensenmann Die Anlegerstimmung liegt in Trümmern, doch aus einer bereinigenden Phase ergeben sich neue Anlagechancen. Sylvia Walter

1 / 7 Teodoro Cocca, Professor für Wealth und Asset Management an der Universität Linz. Bild: Iris C. Ritter

«Es ist unglaublich, wie viele Häuschen an absoluter Schrottlage über die vergangenen Jahre bei extrem niedrigen Zinsen gekauft wurden», ereiferte sich Donato Scognamiglio, CEO und Mitinhaber des Informations- und Ausbildungszentrums für Immobilien (Iazi) in Zürich, in einem humorvollen Vortrag am Donnerstag am FuW Forum in Zürich. Doch jetzt gehe der Sensenmann um. Dieser Bösewicht sei der Zins, der steige und Kurskorrekturen in allen Anlageklassen auslöse. Scognamiglio sprach von der Inzucht, die in der Branche der Immobilienbewertung vorherrsche und die realitätsgetreue Bewertung des Betongoldes verhindere: «Vergessen Sie den Nettoinventarwert von Immobilienfonds. Den kann man rauchen.»



Teodoro Cocca, Professor für Wealth und Asset Management an der Universität Linz, betonte die Kraft der disruptiven ­Innovation, die der bekannte österreichische Nationalökonom Joseph Schumpeter bereits im Rahmen seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert entwarf. Anleger seien gut beraten, ihr Augenmerk darauf zu legen, welche Unternehmen im Jahr 2032 zu den global innovativsten Kräften gehören werden. Das seien die wahren Renditeperlen. Deutliche Kritik übte der Wirtschaftsprofessor an der Europäischen Zentralbank, die bei der Inflations­prognose kontinuierlich versagt habe und deren Fokus wohl nicht mehr auf der Preisstabilität liege. Das Fed unternehme hingegen «whatever it takes», um die Preisdynamik zu brechen.



In der folgenden Podiumsdiskussion wurde nach den Renditeperlen des kommenden Jahres getaucht. Die Grundstimmung der vier Finanzprofis lässt sich als verhalten optimistisch beschreiben. Für Aktienanleger sei zumindest das Licht am Ende des Tunnels erkennbar, wobei ein Einstieg sehr vorsichtig gestaltet werden sollte. Einige der Panelteilnehmer votierten dafür, nach wie vor den Schweizer ­Aktien den Vorzug zu geben. Bei der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung seien hiesige Champions optimal positioniert. Zudem glänzten viele Obligationen inzwischen mit einer attraktiven Verfallrendite, sodass sich das Anlageuniversum in gemischten Portfolios durchaus erweitert habe.



Im Panel zu alternativen Anlageformen wurden die Themen ESG für Anlegerinnen, Digital Assets sowie künstliche Intelligenz in der Vermögensverwaltung vorgestellt und diskutiert. Patrizia Laeri, CEO von ElleXX, führte dem Publikum vor Augen, dass Mädchen bereits beim Taschengeld benachteiligt werden. Sina Meier, Managing Director bei 21 Shares, stellte die Welt der Kryptoanlagen vor. Künstliche Intelligenz ist für Aisot-CEO Stefan Klauser ein Schlüssel zum Anlageerfolg.



Aktientipps wie Bossard, Bachem, Geberit, Lonza, Bobst und Kaba wurden in der Runde zum Stock Picking genannt. Insbesondere Industrietitel seien gut positioniert, um ansprechende Kursgewinne zu liefern. Aus der Technologiewelt fiel der Name Comet. Idorsia sei im Pharma­bereich ein attraktiver Titel.

Thorsten Polleit, Chefökonom von Degussa, setzte sich zum Schluss für einen freien Markt für Geld ein. Die optimale Zahl an Währungen sei genau eins.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

