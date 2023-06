Halbjahreszahlen – Titlis-Bergbahnen steigern Gewinn deutlich Das Bergbahnunternehmen hat sich im ersten Halbjahr 2022/23 weiter von Coronakrise erholt. Auch der Ausblick präsentiert sich insgesamt positiv.

Laut den Titlis-Bergbahnen war die Wintersaison von sehr geringem Schneefall geprägt, was sich negativ auf Ersteintritte im Bereich Schneesport ausgewirkt hat. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Titlis Bergbahnen sind weiter auf Erholungskurs und haben im ersten Halbjahr 2022/23 deutlich mehr Gewinn erzielt. Bereits im Vorjahr hatte sich das Bergbahnunternehmen von der Corona-Krise erholt, die internationalen Gäste kehrten nach und nach zurück. Auch bei den Gruppenreisen läuft es nun wieder besser.

Der Betriebsertrag kletterte in der Periode von November 2022 bis April 2023 um 25% auf 35,5 Mio. Fr, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Davon entfielen 24,0 Mio. (+23%) auf den Ertrag der Bergbahnen. Da im Gegensatz zum Vorjahr in diesem Winter uneingeschränkt Gäste in den Gastronomiebetrieben bewirtet werden konnten, stiegen auch die Erträge in den Restaurants und Hotels um rund ein Drittel auf 7,9 Mio.

Bereits Anfang Mai hatte das Bergbahnunternehmen einen kräftigen Anstieg der Gästezahlen um 18% auf 568'070 bekannt gegeben. Besonders erfreulich habe sich das für Bergbahnen in der Regel lukrativere Geschäft mit internationalen Individualgästen entwickelt.

Allerdings legte durch die höhere Gästezahl und die «unerfreulich hohen Energiepreise» sowie höhere Lohnkosten auch der Aufwand zu, und zwar um 22% auf 25,4 Mio. Fr. Unterm Strich blieb dennoch ein mehr als verdreifachter Gewinn von 3,9 Mio. nach 1,1 Mio. im Vorjahr.

Wenig Schnee, mehr Gruppen- und Individualreisen

Die Wintersaison war geprägt von sehr geringem Schneefall. Entsprechend sank die Zahl der Ersteintritte im Bereich Schneesport um knapp 8% - dies sei aber im nationalen Vergleich noch ein gutes Ergebnis. Das Segment Schlitteln sei hingegen mit rund minus 78% quasi eingebrochen.

Dafür entwickelten sich Gruppenreisen nach dem Einbruch dieses Segments während der Corona-Pandemie «äusserst positiv», heisst es weiter. Mit rund 90'0000 internationalen Gruppenreisenden sei die Anzahl dieser Besucher auf dem Titlis gegenüber dem Vorjahr verfünffacht worden. Die Entwicklung stimme für die kommenden Jahre «sehr optimistisch», auch wenn noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht sei, so die Bergbahnbetreiberin. Bislang fehlten auch noch die «ausgabefreudigen» Gäste auch China weitgehend.

Bei den Individualtouristen wurde derweil ein neuer Allzeit-Rekord erzielt. Mit rund 130'000 Ersteintritten liege der neue Rekord deutlich über der bisherigen Bestmarke aus der Saison 2018/19 mit rund 96'000 Gästen.

Der Ausblick präsentiert sich insgesamt positiv. Da das Nachholbedürfnis nach Auslandferien nach wie vor gross und der Franken stark sei, würden aber weniger Schweizer ihren Urlaub im Inland verbringen. Daher werde sich die Nachfrage in diesem Segment auf dem Niveau des Vorjahres stabilisieren.

Bei den internationalen Individual- und Gruppenreisen laufe es hingegen ausgezeichnet und es zeichne sich eine deutliche Aufwärtstendenz ab. Titlis hofft auch auf wieder mehr Gäste aus China. Auch für den Winter wird eine weitere Normalisierung erwartet.

