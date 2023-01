Umsatzzahlen – Tornos setzt mehr um Das Geschäft des Drehmaschinenherstellers konnte sich von der Coronakrise erholen. Für 2022 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Mit Blick auf die Gewinnentwicklung zeigt sich Tornos zuversichtlich. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Tornos hat im Geschäftsjahr 2022 ein moderates Umsatzwachstum erzielt und beim Auftragseingang ganz leicht nachgelassen. Im Vorjahr hatte sich das Geschäft allerdings stark von der Corona-Krise erholt, sodass die Vergleichswerte auch recht hoch sind. Insgesamt wird für das zweite Halbjahr ein positives Ergebnis erwartet.



Der Nettoumsatz erhöhte sich um 5,8% auf 181,4 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang lag mit 194,1 Mio. hingegen um 5,1% unter dem starken Vorjahreswert.



Im grössten Absatzmarkt, der Medizin- und Dentaltechnik, sei das vergangene Jahr sehr erfolgreich verlaufen, erläuterte Tornos. Markant zugelegt habe die Gruppe in der Uhrenindustrie, der Luft- und Raumfahrttechnik sowie im Service- und Ersatzteilgeschäft. Derweil hätten die Aufträge aus der Autoindustrie nicht mehr so ein hohes Gewicht wie in früheren Jahren.



Mit Blick auf die Gewinnentwicklung zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Trotz teils markanter Kostensteigerungen werde aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung auch für das zweite Semester beim Ebit und beim Nettoergebnis mit deutlich positiven Resultaten gerechnet.



Im ersten Halbjahr hatte Tornos einen Ebit-Rückgang um 21% auf 8,8 Mio. Fr. erlitten. Der Reingewinn lag im ersten Semester mit ebenfalls 8,8 Mio. sogar um 25%unter dem Vorjahreswert, was aber insbesondere an der Auflösung von Wertberichtigungsrückstellungen gelegen hatte.



Einen Ausblick für das laufende Jahr 2023 gibt es derzeit noch nicht. Die kompletten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 werden am 6. März veröffentlicht.

AWP

