Halbjahreszahlen – Trafigura verdoppelt Gewinn Der Rohstoffkonzern hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres seinen Gewinn mehr als verdoppelt. Wegen der Unsicherheiten auf dem Weltmarkt hat der Umsatz hingegen stark abgenommen.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr, in dem das Unternehmen auch seinen 30. Geburtstag feiert, rechnet Trafigura mit einer Rückkehr zu normaleren und ruhigeren Marktbedingungen. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Der Rohstoffkonzern Trafigura hat in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres 2022/23 mehr als doppelt so viel verdient. Der Umsatz ging hingegen deutlich zurück.



Im am 31. März 2023 zu Ende gegangenen ersten Halbjahr kam der Gewinn bei 5,5 Mrd. $ zu liegen, nach 2,7 Mrd. im Vorjahreszeitraum, wie das in Singapur beheimatete und Büros in Genf unterhaltende Unternehmen am Mittwoch mitteilte.



Aufgrund niedriger durchschnittlicher Rohstoffpreise und Handelsvolumina ging der Umsatz aber um fast ein Viertel auf 131,1 Mrd. $ zurück (VJ 170,6 Mrd.). So sank etwa das durchschnittliche Handelsvolumen mit Erdöl und Erdölprodukten auf 6,3 Mio. Barrel pro Tag nach 7,3 Mio. in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Das Volumen im Handel mit Nichteisenmetallen und Schüttgutmineralien sank um 8%.



Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr, in dem das Unternehmen auch seinen 30. Geburtstag feiert, rechnet Trafigura mit einer Rückkehr zu normaleren und ruhigeren Marktbedingungen. «Daher erwarten wir, dass sich unser Wachstumstempo im Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten verlangsamen wird», sagte Christophe Salmon, Chief Financial Officer der Trafigura-Gruppe. So würden etwa der anhaltende Inflationsdruck, hohe Zinssätze und geopolitische Spannungen das globale Wirtschaftswachstum weiter beeinträchtigen.

AWP

