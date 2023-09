Der Nestlé-Sitz in Vevey. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Ivo Ruch um 9.15 Uhr

Das Gute an dieser Transaktion ist nicht der Preis. Darüber gibt Nestlé ohnehin nichts Genaues bekannt. Die Übernahme von Palforzia vor drei Jahren kostete 2,6 Mrd. $. 2022 dann hat Nestlé eine Wertberichtigung über 1,9 Mrd. Fr. vorgenommen. Das Gute an dieser Transaktion ist ihr strategisches Signal. Nestlé zieht sich frühzeitig aus einem defizitären und wenig erfolgversprechenden Geschäft zurück. Dieser frühe Schlussstrich ist ein wichtiges Signal, damit die ansonsten erfolgreiche M&A-Strategie von CEO Mark Schneider nicht an Glaubwürdigkeit verliert.