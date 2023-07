Was zählt – Treib- und Schmierstoff der Weltwirtschaft Der Rohölmarkt ist astronomisch riesig: Mehr als doppelt so gross wie die zehn grössten Metallmärkte zusammen. Manfred Rösch

Die Weltwirtschaft benötigt Tag für Tag vielerlei Rohstoffe, doch bei weitem keinen so sehr wie Rohöl. Öl ist die primäre Energiequelle für viele wesentliche Bereiche des Transports, zudem eine unentbehrliche Rohware für Wirtschaftszweige wie etwa Kunststoffe, Düngemittel, Kosmetika oder Medizin. Der Ölverbrauch ist enorm, diese Ressource ist im Alltag der meisten Menschen omnipräsent – Öl schmiert unser aller ­Leben. Nur wenige Länder dominieren die Ölförderung, das «schwarze Gold» ist daher zwangsläufig geopolitischen Einflüssen ausgesetzt. Kein Wunder also, ist der globale Ölmarkt derart überragend gross. Hier im Vergleich: Die zehn grössten Metallmärkte addiert erreichen wertmässig nicht einmal ganz die Hälfte des Rohölmarktes. Das schmälert die Bedeutung von Eisenerz und Co. allerdings nicht, denn auch ­Metalle sind für die Weltwirtschaft unverzichtbar. Sie finden sehr breite Anwendung, bspw. in der Industrie, der Infrastruktur, der Energietechnik usf. Ferner sind Edelmetalle wie Gold und Silber auch Wertaufbewahrungsmittel. Die angesichts der Erwärmung der Atmosphäre politisch angestrebte Dekarbonisierung müsste sich grundsätzlich auf die Dauer in den Rohwarenmärkten bemerkbar machen – weniger Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, wahrscheinlich mehr bspw. nach Kupfer, wegen der Elektrifizierung. Doch das gewaltige Übergewicht des Öls wird nicht so schnell schwinden.

