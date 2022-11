Gelesen – «Treue» Hernan Diaz behandelt in seinem vielschichtigen Roman Geld, Gier, Macht und unsere Faszination für diese Themen. Mara Bernath

New Yorker High Society in den Zwanziger­jahren, in ihrem Zentrum ein immer reicheres und immer schwerer zu fassendes Paar. Benjamin Rasks Umgang mit Geld, Schuldscheinen und Wertpapieren ist so virtuos, dass sich sein Reichtum selbst dann vermehrt, wenn alle ­anderen an den Finanzmärkten nur rote Zahlen schreiben. Was ihm an Kultiviertheit fehlt, liefert seine Frau Helen.

In ihrer Kindheit hat sie in Europa an Partys mit Mathetricks brilliert und steckt nun als Erwachsene das Geld ihres Mannes in Kultur, in Museen und besonders in die Förderung vielversprechender Musik­talente. Letztere lädt sie auch gerne ein, um ­exklusive Konzerte zu spielen. Doch auch wenn die ­Weltwirtschaftskrise dem Vermögen der Rasks nichts anhaben kann, dreht sich das Glück des Paares: Helen geht es immer schlechter, und auch Benjamin ist plötzlich nicht mehr so ­brillant wie noch zu Beginn ­seiner Karriere.

Genauso wie beim Ehepaar Rask nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, führt auch Hernan Diaz den Leser nicht dorthin, wo man es sich von herkömmlichen Erzählsträngen gewohnt ist. Vielmehr verbergen sich im Roman «Treue» mehrere Sichtweisen auf dasselbe Paar, die jedoch nicht parallel, sondern nach und nach freigelegt werden.

Der erste Teil des Buches erzählt den fiktio­nalisierten Aufstieg von Benjamin und den Fall von Helen. Es handelt sich um ein Buch im Buch, das damals, als es 1938 auf den Markt kam, jeder in New York gelesen hat, das aber heute nirgends mehr aufzutreiben ist. Danach folgt die – vom Lesevergnügen her am wenigsten bekömmliche – bruchstückhafte Biografie des echten Benjamin Rask.

Bevor dann im dritten und im vierten Teil noch einmal andere Perspektiven eingenommen werden, die den Leser an den Kern der Geschichte heranführen. Diaz’ Buch über Geld, Gier, Macht und die menschliche Faszination für diese Themen wurde seit dem Erscheinen im Mai dieses ­Jahres bereits in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Auf Deutsch ist der Titel leider nicht so vielschichtig wie im englischsprachigen ­Original: «Trust» kann Vertrauen wie auch Treuhandgesellschaft oder gar Kartell bedeuten.

