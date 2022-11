Börsenbericht vom 18. November 2022 – SMI: Trotz positivem Ausklang verbleibt Wochenverlust Zum Wochenschluss gibt es am Schweizer Aktienmarkt zwar steigende Kurse, beendet wird die Woche allerdings trotzdem im Minus.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich zugelegt. Nach einem verhaltenen Start haben die Kurse am kleinen Verfallstermin bis am frühen Nachmittag stetig angezogen, ehe die Gewinne gegen Handelsende noch etwas abbröckelten. Der Grossteil der Gewinne des Gesamtmarktes ging auf das Konto der starken Novartis und Nestlé. Händler erklärten sich die steigenden Kurse mit positiv eröffnenden US-Aktien sowie mit Glattstellungen am Verfallstag sowie vor dem Wochenende. Allerdings hat der Leitindex SMI die Woche dennoch mit einem Minus beendet, dies nach zuvor vier Wochen am Stück mit steigenden Kursen.



Die Situation wurde denn auch in Börsenkreisen als überkauft beschrieben. Eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne sei deshalb willkommen gewesen. Zudem fielen zuletzt Konjunkturdaten aus den USA eher enttäuschend aus und auch in Europa zeichnet sich eine Rezession als immer wahrscheinlicher ab. Zusammen mit Aussagen von amerikanischen Notenbankern und der EZB, die Inflation energisch bekämpfen zu wollen, was gegen ein rasche Drosselung des Zinssenkungspfads spricht, sind deshalb die Aussichten auf weiter steigende Kurse derzeit getrübt.



Der SMI schloss 1,17% höher bei 11'045,49 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich trotzdem ein Minus von 0,7%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zog um 0,99% auf 1698,14 Punkte an und der breite SPI um 1,01% auf 14'115,56 Punkte. Von den 30 SLI-Firmen schlossen 26 höher, 2 tiefer sowie Partners Group und Schindler unverändert.



Die grössten Gewinne verzeichneten für einmal Novartis (+3,1%), welche damit die Verluste der Vorwoche zu einem guten Teil wettmachten. Mit Nestlé (+0,9%) rückte ein weiteres Schwergewicht vor, allerdings weniger markant als Novartis. Nestlé setzten damit den guten Lauf der beiden Vortage fort. Die GS von Roche (+0,4%) waren nach einer zweiwöchigen Schwächephase auf der Suche nach einem Boden.



Hinter Novartis komplettierten Adecco (+1,9%), Geberit (+1,6%) und SGS (+2,1%) das Spitzenquartett. Letztere machten damit am Investorentag einen Teil der Verluste im Zusammenhang mit der bereits vor zwei Tagen publizierten Gewinnwarnung wieder wett.



Gut gesucht präsentierten sich auch einige Finanzwerte wie Swiss Re (+1,6%), UBS (+1,3%) oder Swiss Life (+1,2%).



Und festere Kurse gab es auch für Zurich (+0,9%). Der Versicherer startet kommende Woche das im August angekündigte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,8 Mrd. Fr. Damit haben die Titel im laufenden Jahr gegen den Trend rund 10% gewonnen.



AMS Osram (+1,4%) setzten nach zwei Tagen Pause die Erholung fort, welche nach der Zahlenpräsentation vor zwei Wochen eingesetzt hatte. Seit dem Jahrestief im Oktober hat sich der Kurs um mehr als die Hälfte erholt.



Auf der Gegenseite gaben CS (-1,6%) am meisten nach. Relativ geringe Einbussen erlitten zudem Kühne+Nagel (-0,4%), Logitech und Lonza (je -0,2%).



Im breiten Markt schossen Klingelnberg nach überraschend starken Halbjahreszahlen um mehr als einen Viertel nach oben. Die bisherige negative Jahresperformance wurde damit zum grössten Teil wettgemacht.



Leclanché (+3,8%) verteuerten sich trotz tiefroter Zahlen ebenfalls. Der Spezialist für Energie-Management-Lösungen hat einen starken Auftragseingang verbucht.



Deutlich nach unten ging es hingegen für Kardex (-7,6%) nach einer Kürzung des Margenziels. Analysten kündigten in der Folge durch die Bank ebenfalls Senkungen ihrer Schätzungen an. Eine Bank verwies darauf, dass wohl rund die Hälfte der tieferen EBIT-Guidance auf ausserordentliche Faktoren zurückzuführen sei.

Dow im Plus – US-Börsen auf gestiegenem Niveau stabil

Die US-Börsen haben am Freitag überwiegend leicht zugelegt. Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig nach der jüngsten Rally, die seit Ende der vergangenen Woche ins Stocken geraten ist. Vor allem Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed dämpften zuletzt die Stimmung.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,21% auf 33’617,99 Punkte, was im Wochenverlauf aktuell ein Minus von 0,3% bedeutet. Im Zuge der vierwöchigen Rally war der bekannteste Wall-Street-Index zuvor um fast 20% hochgeschnellt.



Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,07% auf 3949,31 Zähler vor. An der technologielastigen Nasdaq-Börse drehte der Auswahlindex Nasdaq 100 nach einem freundlichen Start ins Minus und gab um 0,31% auf 11 640,80 Punkte nach. Im Wochenverlauf wäre das ein Minus von 1,5%. Die Rally allerdings hatte ihm seit dem Tief Mitte Oktober in der Spitze ein Plus von 15% beschert.



Die Wall Street und die Nasdaq-Börsen waren in den vergangenen Woche besonders durch den nachlassenden Inflationsdruck in den USA angefeuert worden. Hoffnung hatte sich breit gemacht, dass die Fed womöglich bald schon weniger aggressiv an der Zinsschraube drehen könnte. Inzwischen melden sich allerdings vermehrt Fed-Mitglieder zu Wort, deren Kommentare derlei Erwartungen entgegenstehen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Richtung an den Börsen bleibt ausserdem Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie.



Unter den Einzelwerten überzeugte der Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials die Anleger mit einem überraschend optimistischen Ausblick auf das Schlussquartal. Die Aktie gewann an der Nasdaq 1,5%. Nachlassende Lieferkettenengpässe kommen dem Unternehmen zugute. Zahlreiche Analysten hoben ihre Gewinnerwartungen und ihre Kursziele.



Der Kreditkarten-Anbieter Visa gab bekannt, dass von Februar an Ryan McInerney den Vorstandsvorsitz von Alfred Kelly übernehmen wird. McInerney ist bereits seit 2013 für das globale Geschäft von Visa zuständig und hat dem Unternehmen zufolge 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Die Aktie reagiert kaum. Sie gab um 0,2% nach.



Im Dow zeigten sich Walgreens zuletzt fast unverändert, nachdem sie zum Börsenstart noch um mehr als 2% gestiegen waren. JPMorgan hatte die Aktien zuvor auf «Overweight» hochgestuft.



Coinbase dagegen sackten um 5,6% ab. Die Bank of America ist mittlerweile vorsichtiger gestimmt für die Papiere des Betreibers der Handelsplattform für Kryptowährungen und stufte sie auf «Neutral» ab.



HP Inc verloren 0,3%, nachdem Credit Suisse die Titel des PC- und Druckerherstellers auf «Neutral» abgestuft hatte.

Euro im richtungslosen Handel stabil - Franken etwas stärker

Der Kurs des Euro hat sich nach den Kursverlusten vom Vortag auf dem Niveau vom Vorabend behauptet. Die Gemeinschaftswährung fand am Freitag keine klare Richtung und notierte am Nachmittag bei 1,0360 $.



Zum Franken notiert der Euro derzeit bei 0,9855 und damit etwas schwächer als im Mittagshandel. Und auch der Dollar büsste gegenüber der Schweizer Währung gegen Ende der Handelswoche ein, wenn auch nur minim. Der Greenback wird aktuell zu 0,9512 Fr. gehandelt.



Am Donnerstag herrschte eine Dollar-Stärke, nachdem US-Notenbanker Spekulationen auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffungen eine Absage erteilt hatten. Die Mitglieder der Fed hätten versucht, die Erwartungen zu dämpfen, dass die US-Notenbank im Verlauf des nächsten Jahres ihren Leitzins senken könnte, sagte Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank.



In den USA liegt die Inflationsrate deutlich über dem von der US-Notenbank anvisierten Ziel von 2%, was weitere Zinsschritte erforderlich macht. Höhere Zinsen aber haben Nebenwirkungen: Sie verteuern Kredite und schwächen so die Konjunktur sowie letztlich auch den Arbeitsmarkt. Insofern muss die Fed im Kampf gegen die hohe Inflation vorsichtig agieren.



Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte die Entschlossenheit der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die rekordhohe Inflation. «Wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze weiter anheben werden», sagte Lagarde beim «Frankfurt European Banking Congress». «Letztendlich werden wir die Zinsen auf ein Niveau anheben, das die Inflation rechtzeitig auf unser mittelfristiges Ziel zurückführt.»



Am Nachmittag stützten US-Konjunkturdaten den Euro etwas. So haben sich die konjunkturellen Aussichten im Oktober weiter eingetrübt. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren fiel den achten Monat in Folge. Dies lege nahe, dass sich die Wirtschaft möglicherweise bereits in einer Rezession befinde, sagte Direktor Ataman Ozyildirim vom Conference Board.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87063 (0,87475) britische Pfund und 145,12 (144,80) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1756 $ gehandelt. Das waren etwa 5 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise rutschen weiter ab

Die Ölpreise haben am Freitag an die jüngsten Verluste angeknüpft und sind nach einem verhaltenen Start erneut abgesackt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 87,30 $. Das waren 2,48 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,36 $ auf 79,30 $. Die Preise für beide Ölsorten rutschten damit auf das Niveau von Anfang Oktober ab.



Am Donnerstag war die Notierung für Rohöl aus der Nordsee bereits deutlich gefallen und erstmals seit Oktober unter die Marke von 90 $ gerutscht. Ein starker Dollar, Rezessionsgefahren in den USA und steigende Corona-Fälle in China hatten die Ölpreise in der Spitze mehr als 3 $ nach unten gedrückt.



Diese steuern auf die zweite Handelswoche in Folge mit Verlusten zu. Seit Beginn der Woche hat Brent-Öl fast 9% verloren. Generell belastet nach Einschätzung von Marktbeobachtern zum einen die Sorge, dass die schnellen Zinserhöhungen führender Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Weltwirtschaft zu stark abwürgen könnten, was einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl zur Folge hätte.



Der Terminmarkt zeigt zum anderen, dass es aktuell zum ersten Mal in diesem Jahr bei der Sorte WTI ein Überangebot gibt. So sind derzeit die Preise für künftige Öllieferungen höher als für aktuelle Lieferungen. Für die Akteure am Markt lohnt es sich damit, Rohöl erst einmal zu lagern und erst später zu verkaufen. Die aktuelle Lage am Erdölmarkt («Contango») ist damit insgesamt gekennzeichnet durch ein zu hohes Angebot bei tendenziell fallender Nachfrage.



Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürfte sich das Interesse der Investoren am Ölmarkt in den nächsten Wochen auf die Fördermenge des Ölverbunds Opec+ richten. «Es bleibt abzuwarten, wie stark die tägliche Förderung tatsächlich zurückgeht, nachdem offiziell eine Kürzung um zwei Millionen Barrel angekündigt wurde», hiess es in einer Analyse. Zudem sei unklar, was das näher rückende EU-Embargo für die russische Ölförderung bedeute.

AWP/REUTERS

