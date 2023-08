Auch fast 250 Jahre nach Erklärung ihrer Unabhängigkeit sind die Vereinigten Staaten von Amerika noch für erste Male gut. Kürzlich wurde zum ersten Mal ein Ex-Präsident wegen versuchter Wahlfälschung angeklagt. Der Kern der Anklage wurde bereits vergangenes Jahr von einer überparteilichen Kongresskommission mit Dutzenden hochkarätigen Zeugenaussagen offen gelegt. Nun wird sich alsbald Donald Trump vor Gericht dafür verantworten müssen, dass er 2020 wohl gewusst hat, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte und dennoch alle Register zog, um trotzdem im Amt zu bleiben.

Trump setzte Amtsträger in den Bundesstaaten unter Druck, für ihn «Stimmen zu finden». Er liess falsche Wahlleute aufstellen, die gefälschte Ergebnisse nach Washington schicken sollten. Er setzte seinen Vize Mike Pence unter Druck, die entscheidende Sitzung im Kongress zu manipulieren. Als Pence nicht Folge leistete und der Kongress die Wahl anerkennen wollte, stachelte Trump einen bewaffneten Mob an, der daraufhin das Parlament stürmte. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.

Hinter den Kulissen versuchten Trump und seine Handlanger derweil, republikanisch dominierte Parlamente in einigen Bundesstaaten davon zu überzeugen, die Wahlergebnisse für ungültig zu erklären. Hätte der Putsch von oben Erfolg gehabt und hätte sich dagegen Protest formiert, dann hätte Trump das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzen können – über diese Option wurde im Weissen Haus bereits nachgedacht. Die USA hätten an diesem Tag den Namen Demokratie verwirkt gehabt.

Ein Fluch für die Republikaner

Das Präsidentenamt hat mit seinen 46 bisherigen Amtsträgern schon viele fragwürdige Männer gesehen: Sklavenhalter, Kriegsverbrecher, Totschläger, Dauerlügner, Drogensüchtige. Doch sie alle respektierten am Ende den Volkswillen und traten ab, wenn ihre Zeit an der Staatsspitze zu Ende war oder die Wähler sie abberiefen – nicht so Trump. Es mag andere Demokratiefeinde im Oval Office gegeben haben, Trump jedoch ist der erste offen praktizierende. Ein nachweislicher Verräter an Volk und Verfassung.

Trump plädiert erwartungsgemäss auf nicht schuldig. Der 77-Jährige sieht sich in insgesamt vier Strafverfahren mit 78 Anklagepunkten konfrontiert. Auf mehrere davon stehen 20 Jahre Haft. Bei einer Verurteilung wäre er der erste Ex-Präsident, der ins Gefängnis wandern würde. Oder wird er gar der erste sein, der hinter schwedischen Gardinen regiert?

Derzeit führt Trump in Umfragen unter den parteiinternen Aspiranten auf die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024. Seine Anhängerschaft scheren seine Taten reichlich wenig. Um ihn hat sich ein waschechter Kult entwickelt, der nur noch stärker wird, wenn die Klagen gegen Trump zunehmen. Er und seine Unterstützer in Partei, Gesellschaft und Medien haben für einen grossen Teil der Bevölkerung das Vertrauen in Institutionen und demokratische Wahlen derart gründlich unterminiert, dass heute rund 70% der republikanischen Parteigänger glauben, Biden sei ein illegitimer Präsident.

«Biden wollte einst als Übergangsfigur das Land einen. Weder will er Ersteres sein, noch ist ihm Letzteres gelungen.»

Das liegt auch daran, dass die republikanischen Führungsfiguren es nach dem Parlamentssturm verpasst hatten, sich von Trump frei zu machen. Sie fürchteten die Spaltung der Partei. Doch was stellt diese Partei heute dann überhaupt noch dar, wenn nicht eine reine Plattform zum Machterhalt? Eine Macht, die mit Trump ironischerweise in kaum mehr erreichbare Ferne gerückt ist. Denn US-Wahlen werden gewonnen, indem man die eigenen Parteigänger in so grosser Zahl wie möglich an die Urne bringt und dazu das kleine Häuflein Wechselwähler mehrheitlich für sich gewinnt. Trump schaffte es zu keinem Zeitpunkt, Wechselwähler in kritischer Menge landesweit einzunehmen, als gebrandmarkter Demokratiefeind dürfte ihm das auch nie mehr gelingen. Noch dazu gibt es in seiner eigenen Partei eine grosse Zahl an Leuten, die den Mann innig hassen und die am 5. November 2024 zu Hause bleiben dürften.

Doch dieser Wahltag wird seinen Namen nicht verdienen, wenn eine der beiden Alternativen durch ihre vermeintlichen Straftaten unwählbar geworden ist. In so einem Fall sollte wenigstens der andere Kandidat von höchster Güteklasse sein. Doch das ist nicht der Fall. Für die demokratische Partei tritt Amtsinhaber Joe Biden an, der nach aktuellen Umfragen so unbeliebt ist wie keiner vor ihm. Eine überwiegende Mehrheit der Amerikaner sagt, der 80-Jährige, dem das hohe Alter bei jedem Auftritt schmerzlich anzumerken ist, sei zu betagt, um das Land zu führen.

Eine Heimsuchung namens Hunter

Den jedoch kümmert das nicht. Er versucht stattdessen, mit Ausgabenprogrammen in Höhe von rund 1 Bio. $ die Wirtschaft zu stimulieren und das Stellenwachstum anzukurbeln. Vordergründig sollen seine «Bidenomics» für die Unabhängigkeit der USA von China, den Ausbau der Infrastruktur und der erneuerbaren Energien sorgen. Alles hehre Ziele, doch im Grunde geht es Biden – wie allen Politikern – um Wählerstimmen, die er sich mit einer mehr als zweifelhaften Industriepolitik zu erkaufen versucht. Alles auf Kosten der Steuerzahler und einer Staatsverschuldung, die in nie da gewesene Höhe geschossen ist.

Daneben hat Biden sein eigenes Problem mit dem Rechtsstaat, durch seinen Sohn Hunter. Der hat Steuern auf sein Millioneneinkommen hinterzogen und illegal eine Waffe besessen. Andere wandern für so etwas ins Gefängnis. Nicht so der Spross des Präsidenten, der mit einer Busse und einem Klaps auf die Hand davonzukommen scheint. Für den Präsidenten gefährlich ist dabei, wie Hunter sein Geld gemacht hat. Der Jurist war Berater für eine Vielzahl ausländischer Gesellschaften. Einer seiner ehemaligen Geschäftspartner sagte vergangene Woche vor dem Kongress, dass Biden (damals Vizepräsident unter Obama) mehrere Male mit Geschäftspartnern seines Sohnes gesprochen haben soll.

Zwar soll es dabei nie um Geschäftliches gegangen sein, doch Hunter Bidens erwiesenes Business-Modell war es, potenziellen Zugang zu seinem Vater in Aussicht zu stellen oder ihn als Druckmittel gegen Geschäftspartner einzusetzen, die nicht spuren wollten. Sollte Joe Biden davon gewusst haben, müsste er mit einem Amtsenthebungsverfahren rechnen. Sollte er davon gar profitiert haben, wäre nichts anderes als sein Rücktritt notwendig. Doch der Präsident gibt bei alledem natürlich den Unwissenden.

Biden trat einst als Übergangsfigur an, der das Land nach den giftigen Trump-Jahren einigen wollte. Das hat er nicht geschafft, und freiwillig von der Macht lassen kann der Mann, der sein ganzes Leben nichts anderes war als ein Berufspolitiker, auch nicht. So wie es heute aussieht, werden die US-Bürger Ende 2024 also die Wahl haben zwischen einem Demokratiefeind und dem ältesten, unbeliebtesten Präsidenten der Geschichte. Armes Amerika!

Hoffen auf die Überraschung

Doch es bleibt noch eine Hoffnung, wenn auch eine kleine: Die erste Debatte der Republikaner zur Kandidatenkür findet am 23. August statt, die parteiinternen Vorwahlen beginnen erst Anfang 2024. Bis dahin kann noch einiges passieren, und politische Dynamiken können sich rasch ändern. Vermeintliche Favoriten haben noch oft im Laufe der Vorwahlen den Kürzeren gezogen, so etwa Jeb Bush nach 2016 oder Hillary Clinton nach 2008.

Viele spätere Amtsträger starteten zu Beginn unter ferner liefen. Die letzten drei Ex-Präsidenten der Demokraten – Jimmy Carter, Bill Clinton und Barack Obama – waren zu Beginn ihrer Vorwahlen nur jeweils einer unter vielen. Erst im Laufe des parteiinternen Wahlkampfs stachen Charisma und Botschaft. Vielleicht passiert den Republikanern im Verlauf der kommenden Monate unerwartet Ähnliches. Schliesslich dürften die USA auch noch nach fast 250 Jahren für eine Überraschung gut sein.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

