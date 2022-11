Donald Trump strebt eine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten an. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Er will es tatsächlich nochmals wissen. Donald Trump, Ex-Präsident der USA, hat Mittwochnacht angekündigt, nochmals die Kandidatur der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahl 2024 zu suchen. Unter ihm sei Amerika das grossartigste Land der Welt gewesen, sagte Trump auf seinem Anwesen Mar-a-Lago vor Anhängern. Unter seinem Nachfolger sei es die schlechteste Version. Darum: «Let’s make America great again.»

Man kennt mittlerweile die Leier, mit der der 76-Jährige nun zum dritten Mal das höchste Amt im Staate sucht. Doch etwas ist anders als die Male davor. Da stand nicht Trump der Underdog, der die Heuchelei des politischen Systems der USA aufzeigt, der die Abgehängten hinter sich versammelt, der wie eine Abrissbirne in die demokratischen Institutionen des Landes einzuschlagen bereit ist. Das war einmal.

Der Einschlag liegt hinter uns, und die Institutionen haben standgehalten. Trump wurde vor zwei Jahren abgewählt, und um es noch deutlicher zu machen, wie sehr die Mehrheit der Amerikaner von diesem Mann genug hat, haben ihm die US-Wähler vergangene Woche einen historischen Mittelfinger gezeigt.

Der verpatzte Erdrutschsieg

Eigentlich war alles angerichtet für einen Erdrutschsieg der Republikaner. Durch eine Inflation auf Vierzigjahreshoch fühlt es sich für viele Amerikaner so an, als stecke die Wirtschaft bereits in einer Rezession. Dem amtierenden Präsidenten Joe Biden attestiert die Mehrheit der Bevölkerung eine schlechte Performance. In solch einer Konstellation verlor in der Vergangenheit die Partei des Präsidenten meist haushoch, wenn wie vergangene Woche zur Mitte seiner Amtszeit das US-Parlament neu gewählt wurde.

Doch der republikanische Erdrutschsieg blieb aus. Unter Trumps Einfluss stellte seine Partei extreme Kandidaten auf, die die Lüge Trumps von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020 nachplappern. Kandidaten, die gutheissen, dass Trump versuchte, die Wahl damals zu fälschen, und einen bewaffneten Mob auf das US-Parlament hetzte. Darüber hinaus hatten sie nichts anzubieten, um die wirklichen Probleme des Landes anzupacken.

Diese Kandidaten wurden in allen entscheidenden Senats- und Gouverneurswahlen von den Wählern abgelehnt. In über hundert Jahren ist das einer Oppositionspartei bisher nur ein einziges Mal passiert. Die Republikaner werden in der einen Parlamentskammer, dem Repräsentantenhaus gerade einmal eine knappe Mehrheit von sechs Sitzen haben. In der anderen Kammer, dem Senat, haben die Demokraten ihre Mehrheit verteidigt und werden am 6. Dezember bei einer Stichwahl im Bundesstaat Georgia wohl einen weiteren Sitz gewinnen.

Die Stimmung dreht sich

Die Wahl vergangene Woche war ein Plebiszit gegen die Extreme, gegen Wahlleugner, Angstmacher, Verächter der Demokratie – kurz gesagt: gegen Trump. Und gegen ihn dreht sich nun auch die Stimmung im eigenen Lager. Das konservative Medienkonglomerat von Rupert Murdoch, zu dem der rechte TV-Sender Fox News zählt, der Trump jahrelang hofiert und verehrt hat, kritisiert ihn nun offen und macht sich über ihn lustig.

Prominente Republikaner und Unterstützer wie der Hedge-Fund-Gründer Ken Griffin fordern die Abkehr vom Ex-Präsidenten und sehen bereits den republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, als neuen starken Mann der Partei. Der kann poltern wie Trump, hat es aber vergangene Woche geschafft, im ehemals politisch scharf umkämpften Bundesstaat mit grosser Mehrheit wiedergewählt zu werden. Mit seiner Politik spricht er die Mitte der Gesellschaft an – da, wo sich Wahlen immer entscheiden.

In einem absehbaren innerparteilichen Duell werden sich kommendes Jahr wohl der junge, charismatische Gewinner DeSantis und der alte, verbrauchte Verlierer Trump gegenüberstehen. Gemäss neuesten Umfragen unter Republikanern führt DeSantis in der Gunst der Parteigänger schon vor Trump, der 2023 zudem wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt werden dürfte. Bereits muss er sich in New York vor Gericht verantworten wegen Bilanzfälschung in seinem Immobilienkonzern.

Trump ist zum Fluch geworden

Sollte Trump es dagegen tatsächlich nochmals schaffen, in den parteiinternen Vorwahlen durch die Basis zum Kandidaten gemacht zu werden, haben die Demokraten 2024 die besten Chancen, das Weisse Haus zu halten. Aber selbst wenn die Republikaner DeSantis auf den Schild heben, wäre es Trump zuzutrauen, dass er als Unabhängiger zur Wahl antritt und dem republikanischen Kandidaten damit wichtige Stimmen abspenstig macht.

Trump ist damit zum Fluch für seine eigene Partei geworden. Das erinnert an den republikanischen Senator Lindsey Graham, der erst ein Gegner Trumps war und sich später zum devoten Anhänger mauserte. Er prophezeite 2016 mit Blick auf seine Partei: «Wenn wir Trump nominieren, werden wir zerstört werden. Und wir werden es verdient haben.» Graham könnte am Ende recht behalten.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

