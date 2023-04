Konkursangst – Tupperware-Kurs bricht ein Das US-Unternehmen befindet sich in Liquiditätsnot. Yvonne Debrunner

Tupperware hat Finanzberater beauftragt, die bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel helfen sollen, und führt Gespräche mit potenziellen Investoren. Bild: Justin Sullivan/Getty Images

Der Aktienkurs des traditionsreichen amerikanischen Behälterherstellers Tupperware Brands Corporation ist am Ostermontag an der New Yorker Börse rund 50% auf 1.24 $ eingebrochen.

Der Grund für den Kurssturz ist eine Mitteilung gewesen, die das 1946 gegründete Unternehmen, bekannt für seine wiederverwendbaren Frischhalteboxen, am Karfreitag verschickt hat. Darin heisst es, Tupperware sei zum Schluss gekommen, «dass es erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens» gebe.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens arbeite aktiv mit dem Management zusammen, um die Kapitalstruktur sowie die kurzfristige Liquidität zu verbessern bzw. zu sichern, heisst es weiter. Tupperware habe Finanzberater beauftragt, die bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel helfen sollen, und führe Gespräche mit potenziellen Investoren. Zudem werde überprüft, ob gewisse Immobilien aus dem Besitz der Gesellschaft verkauft werden könnten.

«Das Unternehmen tut alles, was in seiner Macht steht, um die Auswirkungen der jüngsten Ereignisse abzumildern, und wir ergreifen sofortige Massnahmen, um zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen und unsere Finanzlage zu verbessern», wird CEO Miguel Fernandez in der Mitteilung zitiert.

Gegründet worden ist Tupperware vom Chemiker Earl Tupper. Auf die Idee für sein Produkt kam er offenbar durch eine Farbdose. Seine Vision: Lebensmittel wie Farbe luftdicht aufzubewahren, um sie so frisch zu halten.

Legendär wurde das Unternehmen aus Florida insbesondere dank seines originellen Verkaufskanals – den von Hausfrauen durchgeführten Tupperware-Partys. Sie hatten der Marke in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zu einer grossen Popularität sowie zu stark steigenden Verkäufen verholfen.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

Fehler gefunden?Jetzt melden.