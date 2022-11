Wichtiges Industriemetall – Turbulenter Nickelmarkt Die geringe Handelsliquidität sorgt für starke Preisausschläge. Die fundamentalen Aussichten bleiben vorteilhaft. Frank Heiniger

Indonesien ist mit einem Anteil von beinahe 40% an der globalen Produktion der wichtigste Nickelförderer der Welt. Quelle: Dimas Ardian/Bloomberg

Die massiven Turbulenzen, die den Nickelmarkt im Frühjahr ereilt haben, hallen immer noch nach: Bereits die Meldung, in einem indonesischen Nickelwerk sei es zu einer Explosion gekommen, reichte zu Wochenbeginn aus, um die Notierungen des Industriemetalls nach oben zu jagen – zwischenzeitlich um das tägliche Börsenlimit von 15%. Zusätzlichen Preisauftrieb gab am Folgetag die Nachricht, dass die wichtige Goro-Mine in Neukaledonien die Nickelförderung einschränkt, wegen eines Lecks in einem Absetzbecken.