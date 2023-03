Jahreszahlen – TX Group schreibt einen Verlust Die Mediengruppe steigert 2022 den Umsatz, verzeichnet aber beim Betriebsertrag ein Minus.

Die TX Group, zu der auch FuW gehört, ist 2022 organisch zwar gewachsen, hat aber deutlich weniger profitabel gearbeitet. Unter dem Strich resultierte gar ein Verlust. Als Folge der markant tieferen Profitabilität wird die ordentliche Dividende stark gekürzt.



Die vor allem für ihre Medienmarken wie «Tages-Anzeiger» oder «20 Minuten» bekannte TX Group erzielte im Berichtsjahr einen Betriebsertrag von 925,2 Mio. Fr., was einem Minus von 3,4% entspricht. Dabei gilt es zu beachten, dass die Umsätze der gewichtigen digitalen Marktplätze Homegate, Ricardo, tutti.ch und Car For You 2022 nicht mehr enthalten sind. Diese gehören mittlerweile alle zur Swiss Marketplace Group (SMG).



Organisch nahm der Umsatz der TX Group denn auch um 6,7% zu. Dazu hätten vor allem die Stellenplattform JobCloud, das Neugeschäft von Goldbach im Bereich der Aussenwerbung sowie die Weitergabe der höheren Papierpreise im Druckgeschäft bei Tamedia beigetragen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

