Änderung im Management – TX Group: Tamedia kündigt Wechsel in der Führung an Die Co-Geschäftsführer Marco Boselli und Andreas Schaffner ziehen sich zurück. Die Nachfolge ist noch nicht bestimmt.

Das Medienhaus Tamedia, zu dem auch «Finanz und Wirtschaft» gehört, bekommt eine neue Geschäftsführung. Marco Boselli gibt seinen Posten als Co-Geschäftsführer ab. Andreas Schaffner, bisher ebenfalls Co-Geschäftsführer, zieht sich spätestens Ende 2023 aus dem operativen Geschäft zurück.



Bis zum Stellenantritt des neuen Chefs oder der neuen Chefin werde Schaffner einen guten Übergang sicherstellen, teilte Tamedia am Donnerstag mit. Er habe seinen Wunsch nach einem Rückzug aus dem operativen Geschäft bereits vor mehr als einem Jahr angemeldet.



Boselli nimmt sich den Angaben zufolge aus persönlichen Gründen eine Auszeit bis mindestens Ende Jahr. Danach werde er neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. Boselli und Schaffner waren drei Jahre lang Co-Geschäftsführer.



Im Zusammenhang mit dem Wechsel in der Führung gibt es weitere personelle Veränderungen. Mathias Müller von Blumencron wird interimistisch in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen und dort für den Bereich «Publizistik & Produkt» zuständig sein. Christine Gabella, bis anhin Delegierte der Tamedia-Geschäftsleitung in der Westschweiz, wird Direktorin für die Romandie.



Tamedia gehört als eigenständiges Unternehmen zur Tx Group. Dieses beschäftigt in der Deutschschweiz und der Romandie rund 1400 Mitarbeitende. Nebst dem «Tages-Anzeiger» gibt es unter anderem die Tageszeitungen «Berner Zeitung», «Bund», «Basler Zeitung», «24 heures» und «Tribune de Genève» sowie mehrere Zürcher Regionalzeitungen heraus. Zum Verlagshaus gehören zudem etwa die «Sonntagszeitung», «Le Matin Dimanche» und die «Schweizer Familie».

