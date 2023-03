Analyse zu den Jahreszahlen – U-Blox-CEO: «Mehr als 50% Wachstum lässt sich nicht jedes Jahr erreichen» 2022 war aussergewöhnlich für den Chipdesigner. Doch auch im laufenden Jahr drückt das neue Management aufs Tempo. Thorsten Riedl

U-Blox-Chipmodule finden sich in vielen Produkten, sei es in Drohnen, 360-Grad-Kameras oder autonomen Automobilen. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

U-Blox hat ein Ausnahmejahr hinter sich: Umsatz und Ergebnis sind stark und mehr als erwartet gestiegen. «Eine Wachstumsrate von mehr als 50% lässt sich nicht jedes Jahr erreichen», erklärte U-Blox-CEO Stephan Zizala im Gespräch mit FuW. «Aber während viele Beobachter von einer Marktschwäche ausgegangen sind, rechnen wir auch 2023 mit einem Wachstumsjahr». Raum für Enttäuschung bleibt: Die Dividende soll weniger steigen als erwartet. Der Ausblick hat indes gefallen. Die Aktien haben am Freitag haussiert.



Spezialität der Entwickler von U-Blox sind Chipmodule für Kommunikation und Positionierung. Zizala hat den CEO-Posten im Januar vom langjährigen Chef Thomas Seiler übernommen. Zu finden sind Halbleiter von U-Blox etwa in Autos, Maschinen oder auch Produkten für Verbraucher. Zizala steht zum Weg, der unter seinem Vorgänger eingeschlagen worden ist. «U-Blox hat eine sehr solide Strategie», sagt er. «Es gibt keine Notwendigkeit, diese über den Haufen zu werfen, nur weil ich als CEO an Bord komme.»