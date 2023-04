Wenn ich mich umhöre, hegen noch immer erstaunlich viele Leute die Hoffnung, dass Credit Suisse Schweiz völlig unabhängig bestehen bleibt und nicht zu UBS gehören wird. Doch diese Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt, ist bereits tot.

Was heisst unabhängig?

Wir sind uns zwar einig, dass ein unabhängiges Schweizer Geschäft von Credit Suisse den Wettbewerb stärken würde. Ohne die Eigenständigkeit wird es Bereiche geben, in denen UBS freie Fahrt hat. Doch woher kommt die Hoffnung, dass CS Schweiz noch eine eigenständige Zukunft hat? Ja, UBS hat seit der Ankündigung der Übernahme immer wieder betont, dass die Marke Credit Suisse noch Jahre bestehen bleiben dürfte. Nach dem Quartalsabschluss von UBS wurden Aussagen von UBS-Chef Sergio Ermotti von Analysten gar so interpretiert, dass die Grossbank CS Schweiz noch einige Jahre unabhängig laufen lassen wird.

Alles schön und gut. Doch eines ist klar: Über das Schicksal von CS Schweiz entscheidet einzig UBS. Die Finma hat ihren Segen dazu bereits gegeben. Die Wettbewerbskommission darf zwar auch noch ihre Meinung sagen und könnte durchaus Forderungen auf den Tisch legen, doch das ist alles zahnlos. Sobald das Closing für die Übernahme durch ist, wird UBS das Steuer in der Hand halten.

UBS ist der Chef

Das heisst zwar nicht, dass CS Schweiz dann umgehend in UBS integriert wird. Es ist sogar wahrscheinlich, dass gewisse Geschäftsbereiche auf absehbare Zeit parallel geführt werden. Auch ein Börsengang ist nicht ganz ausgeschlossen. Doch UBS wird genau das tun, was für sie am besten ist. Und dass sie nicht findet, nach der Übernahme sei sie eine Monsterbank, macht sie bei jeder Gelegenheit klar.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

