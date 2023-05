Nach Notübernahme – UBS-Chef Ermotti sieht Ende der Geldabflüsse bei CS Bei Credit Suisse hat sich die Lage nach Einschätzung von UBS-Konzernchef Sergio Ermotti stabilisiert. Er glaube nicht, dass die Vermögensabflüsse andauern würden.

Sergio Ermotti an einer Pressekonferenz in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Situation bei der Credit Suisse in Bezug auf die Geldabflüsse hat sich laut UBS-Chef Sergio Ermotti entspannt. Er glaubt nicht, dass die Abflüsse anhalten würden, sagte er am Freitag am Swiss Media Forum in Luzern, wie Reuters berichtete.

Ferner sprach er sich an dem Event für eine Untersuchung des Niedergangs der Credit Suisse aus, der schliesslich zur staatlich orchestrierten Übernahmen durch die UBS führte. Die UBS sei zudem auf dem besten Weg, die Transaktion innerhalb von drei Monaten nach der Ankündigung des Deals am 19. März abzuschliessen, so Ermotti weiter.

AWP

