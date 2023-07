Lea Fäh schreibt seit Januar 2023 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Finanzindustrie, Banken und Digitalisierung. Ihren journalistischen Einstieg fand sie im Wirtschaftsressort der «NZZ am Sonntag», danach arbeitete sie mehrere Jahre in der Unternehmensberatung. Sie hat an der Universität St. Gallen Wirtschaft und Recht studiert.