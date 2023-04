Transaktion – UBS darf zurückgekaufte Aktien für CS-Übernahme verwenden Die Eidgenössische Übernahmekommission hat dem entsprechenden Antrag von UBS zugestimmt.



Der UBS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die UBS wird die Credit Suisse bekanntlich mittels einer Aktienfusion übernehmen. Dafür kann sie nun offiziell die im Rahmen eines bereits seit einiger Zeit laufenden Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften Aktien verwenden und wird diese nicht - wie ursprünglich geplant - vollständig vernichten.



Die UBS hat dazu bei der Übernahmekommission eine Ergänzung des Rückkaufszwecks für dieses Programm beantragt, die nun mit Entscheid vom 12. April bewilligt worden sei, heisst es in einem sogenannten «Nachführungsinserat Aktienrückkaufprogramm 2022», das am Dienstag verschickt wurde.



Die UBS bietet bekanntlich für 22,48 CS-Aktien 1 UBS-Aktie, womit sie insgesamt rund 178 Millionen eigene Aktien braucht. Im Rahmen des aktuellen Programms, das sich auf 6 Mrd. Fr. oder gut 370 Mio. Aktien bezieht und das noch bie März 2024 läuft, hat sie bereits knapp 300 Mio. eigene Aktien oder 8,47% der im Handelsregister eigetragenen Aktien zurückgekauft.



Der aktuelle Eigenbestand der UBS (per 14.4.) liegt mit 473 Mio. direkt oder indirekt gehaltener Aktien (13,42% der eingetragenen Aktien) gar noch deutlich höher. Diese Zahl wird allerdings bald wieder sinken, da die ordentliche GV vom 5. April der Vernichtung von 62,5 Mio. aus einem früheren Rückkaufprogramm erworbener Aktien zugestimmt hat.

REUTERS/AWP

