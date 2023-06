Bankenfusion – UBS erhält Schonfrist beim Eigenkapital Für die fusionierte Grossbank sollen härtere Eigenkapitalvorschriften gelten. Sie sollen aber erst schrittweise ab 2026 eingeführt werden. Christopher Gilb

UBS muss erst ab 2026 höhere Eigenkapitalanforderungen erfüllen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Während in der Schweiz Informationen zur genauen Ausgestaltung der zukünftigen UBS nur sehr spärlich preisgegeben werden, wird in den USA für mehr Transparenz gesorgt. Dort werden die Unterlagen an die Behörden jeweils öffentlich aufgeschaltet, so etwa ein am Dienstag eingereichter Zulassungsantrag von UBS. Er enthält, wie Bloomberg berichtet, spannende Neuigkeiten rund um die Eigenkapitalanforderungen der neuen Grossbank. Diese sind eines der grössten Diskussionsthemen nach dem CS-Debakel; es soll verhindert werden, dass auch die neue UBS dereinst in Schieflage gerät.