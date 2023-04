CS-UBS-Fusion – UBS erhält vorläufig grünes Licht von EU für CS-Übernahme Die Grossbank hat ein erstes positives Signal von den EU-Kartellbehörden für die CS-Übernahme bekommen. Sie muss jedoch noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen.

Die Gebäude von UBS und CS am Zürcher Paradeplatz. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Schweizer Grossbank UBS hat von den EU-Kartellbehörden vorläufig grünes Licht für die Übernahme der Rivalin Credit Suisse erhalten. Das Geldhaus müsse aber noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Nach diese Vorschriften dürfen Unternehmen Fusionen nur abschliessen, nachdem sie die Zustimmung der EU-Kartellbehörden eingeholt haben. Andernfalls drohen ihnen Geldbussen von bis zu 10% ihres Gesamtumsatzes. Die EU-Behörde teilte mit, dass die Schweizer Banken um eine Ausnahme von dieser Regelung gebeten hätten.

Credit Suisse wird von UBS in einer von der Schweizer Regierung orchestrierten Rettungsaktion für 3 Mrd. Fr. übernommen. Insidern zufolge segnete die britische Notenbank Bank of England bereits die Übernahme der Credit Suisse durch UBS in Grossbritannien ab.

REUTERS

