Medienkonferenz zum Führungswechsel bei UBS am Mittwoch in Zürich: Noch-CEO Ralph Hamers, VRP Colm Kelleher und der neue CEO Sergio P. Ermotti (v.l.n.r.). Bild: Michael Buholzer/Keystone

Ersteinschätzung von Lea Fäh um 9.45 Uhr

Der Verwaltungsrat von UBS holt zum ultimativen Befreiungsschlag aus und sägt den bisherigen Konzernchef Ralph Hamers ab. Zuweilen profillos, hat Hamers es in seiner fast dreijährigen Amtszeit nicht geschafft, nach aussen Greifbares zu seiner Strategie vorzulegen. Das reicht in den Augen des Verwaltungsrats wohl nicht, um die anstehende Mammutaufgabe zu stemmen. Zurück ins Boot kommen soll Sergio Ermotti, der UBS bis 2020 neun Jahre als CEO vorstand. Das ist ein überraschender und genialer Schachzug. Ermotti hat UBS nach den Herausforderungen der Finanzkrise erfolgreich neu positioniert, indem er das Wealth- und das Asset-Management-Geschäft sowie die Schweizer Universalbank in den Mittelpunkt stellte. Er baute die Investmentbank rasch ab und trug zum Kulturwandel innerhalb der Bank bei. UBS könnte sich nun als agile Grossbank mit Verantwortungsgefühl an der Unternehmensspitze beweisen. Das würde dem Vertrauen von Investoren und Kunden guttun.