Credit-Suisse-Sitz am Paradeplatz in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Einschätzung von Valentin Ade um 21.00 Uhr

Da fangen sie also an: Die ersten Rechtskosten, die UBS aus der Übernahme von Credit Suisse entstehen. 388 Mio. $ zahlt die grösste Schweizer Bank an die US-Notenbank Fed und den britischen Regulator aufgrund von Verfehlungen der zweitgrössten Bank.