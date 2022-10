Die verwalteten Vermögen haben wegen der fast weltweiten Rückschläge an den Finanzmärkten weiter abgenommen. Bild: ZVG/UBS

Ersteinschätzung von Beatrice Bösiger um 8.10 Uhr

Es hätte schlimmer kommen können. In einem schwierigen Umfeld musste UBS einen um rund ein Fünftel tieferen Vorsteuergewinn hinnehmen, übertrifft damit aber immer noch die Erwartungen. Positiv: Die Grossbank vermochte in der Vermögensverwaltung nach wie vor Gelder anzuziehen, gleichzeitig profitierte sie von den global steigenden Zinsen. In der Investmentbank spürt sie dagegen immer noch die Flaute im lukrativen Geschäft mit Börsengängen und Unternehmensübernahmen. Um knapp die Hälfte brach der Vorsteuergewinn in dieser Division ein. Ob CEO Ralph Hamers und VRP Colm Kelleher mit dem heutigen Tag ihrem erklärten Ziel, die Bewertungslücke zu den grossen US-Banken zu schliessen, nähergekommen sind, ist fraglich. Die Toleranz für Enttäuschungen ist bei Anlegern im momentanen Umfeld gering, wie die Grossbank selbst erfahren musste. Nach einem Sommerquartal, in dem die Bank die Prognosen verfehlte, verloren ihre Aktien gut 10 %. Nun muss sich zeigen, was die Zahlen zum dritten Quartal wert sind. Wie die Zuflüsse an Neugeld zeigen, funktioniert das Geschäftsmodell der Grossbank aber zumindest aus Kundensicht.

