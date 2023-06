Die Hauptsitze von UBS und CS am Zürcher Paradeplatz. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Einschätzung von Stefan Krähenbühl um 9.30 Uhr

Was vor wenigen Monaten noch völlig surreal war, ist seit heute Tatsache: UBS vermeldet den Vollzug der Übernahme von Credit Suisse. Ab jetzt kennt die Schweiz nur noch eine global relevante Grossbank. Der Grösse des Ereignisses zum Trotz hat UBS am historischen Tag der Übernahme kaum etwas verlauten lassen. In einem offenen Brief, den sie am Montag in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat, vermeldet sie den Vollzug, weibelt um Vertrauen und rührt gleichzeitig die Werbetrommel. Die zurückhaltende Kommunikation ist verständlich. Erst seit heute liegen UBS die Bücher von CS wieder offen, die sie vor der Übernahme lediglich im Rahmen der Due Diligence während 48 Stunden hat einsehen können. Doch künftig muss mit Zurückhaltung Schluss sein. UBS ist nun diversen Interessengruppen gleichermassen verpflichtet, so offen wie möglich über die Fortschritte der Integration zu berichten: bestehenden UBS-Aktionären, Alt-CS-Aktionären, dem Bund und nicht zu vergessen den unzähligen Kunden der gestern noch separat eigenständigen zwei grössten Banken des Landes. Der Weg der Integration ist steinig und voller Gefahren. Dass gute CS-Manager abspringen und wichtige Kunden sich neu orientieren, wird kaum zu verhindern sein. Nicht vergessen gehen dürfen das Risiko übernommener Rechtsfälle und potenzielle Verlustgeschäfte, für die sich UBS mit einer hohen Verlustgarantie des Bundes hat absichern lassen. Mehr, als sie es als kotiertes Unternehmen ohnehin ist, muss sie sich im Prozess der kommenden Jahre der Transparenz verpflichten. Sonst ist die nächste Vertrauenskrise nicht fern.