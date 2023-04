Analyse zu den Quartalszahlen – UBS im Wettlauf gegen die Zeit Konzernchef Sergio Ermotti treibt die Integration von Credit Suisse rigoros voran. Je schneller er vorankommt, desto besser. Lea Fäh

Sergio Ermotti, neuer Konzernchef von UBS, am 29. März – die Präsentation der Quartalszahlen fand nur via Audio statt. Bild: Marion Halftermeyer/Bloomberg

Eigentlich interessierte an der Präsentation der Quartalszahlen von UBS nur eines: Wo im Prozess steht die Grossbank bei der Übernahme von Credit Suisse? Dazu gab es auch einige interessante Aussagen des Konzernchefs Sergio Ermotti in seiner ersten öffentlichen Amtshandlung. Präsentiert hat er eine klare Strategie bei der Integration und einen detaillierten Zeitplan, was wann erwartet werden kann.