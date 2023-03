Credit Suisse am Ende – UBS kauft CS mit eigenen Aktien und ordentlich Staatshilfe Gerade noch 3 Mrd. Fr. ist der grössten Bank der Schweiz die zweitgrösste wert. Sollten bestimmte Verluste aus der Übernahme resultieren, haftet der Steuerzahler mit bis zu 9 Mrd. Fr. und die Nationalbank sichert das Ganze mit einer Liquiditätslinie von 200 Mrd. Fr. ab. Valentin Ade

Da war es nur noch eine. UBS kauft Credit Suisse. Bild: Francesca Volpi/Bloomberg

Da war es nur noch eine. Nach Blitzverhandlungen übers Wochenende unter staatlichem Druck übernimmt die grösste Bank des Landes die zweitgrösste. UBS zahlt insgesamt 3 Mrd. Fr. für Credit Suisse – finanziert komplett durch eigene Aktien.

Konkret erhalten die CS-Aktionäre für jeweils 22,48 CS-Titel eine UBS-Aktie. Dies entspricht 0.76 Franken je CS-Papier. Die Aktien schlossen am Freitag noch bei 1.86 Fr. und einem Börsenwert von rund 7,4 Mrd. Fr. Zum letzten Schlusskurs bedeutet der jetzige Kaufpreis also ein Abschlag von fast 60%.

Steuerzahler haftet

Der Staat sichert den Deal ab, indem der Bundesrat eine Garantie im Umfang von 9 Mrd. Fr. an Steuergeldern in Form eines Verpflichtungskredits spricht. Die würden aber erst zum Zug kommen, sollten der UBS durch die Übernahme Verluste von mehr als 5 Mrd. Fr. in einem bestimmen Portfolio entstehen und sollten diese Verluste eine gewisse Schwelle überschreiten. Aus Sicherheitsgründe habe UBS auch erst einmal sein Aktienrückkaufprogramm gestoppt.

Bei dem erwähnten Portfolio handle es sich laut UBS-Präsident Colm Kelleher um einen Bestand aus langlaufenden Derivaten der CS, die nicht in die UBS-Strategie passen und nun abgewickelt würden. Details nannte Kelleher dabei nicht, sagte aber, dass es nicht das Ziel wäre der UBS oder dem Staat Verluste anfallen zu lassen. Die finanziellen Risiken für die Steuerzahlenden und den Bund durch die staatliche Liquiditätsgarantie will der Bundesrat «so klein wie möglich» halten.

SNB gibt Liquidität

Zusätzlich zur staatlichen Garantie, stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) den beiden Banken ein mit einem Konkursprivileg gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen in der Höhe von 100 Mrd. Fr. zur Verfügung. Die CS erhält überdies ein mit einer Ausfallgarantie des Bundes gesichertes Liquiditätshilfe-Darlehen in der Höhe von ebenfalls bis zu 100 Mrd. Fr. Dafür spricht der Bundesrat ebenfalls einen Verpflichtungskredite im Umfang von 100 Mrd. Fr.

Diese Ausfallgarantie könne aber erst frühestens nach einem abgeschlossenen Konkursverfahren beansprucht werden. Und auch nur dann, wenn die SNB einen Ausfall erleide und diesen dem Bund gegenüber geltend mache. Vorher fliesse kein Geld durch den Bund.

Der Bundesrat beschloss die Massnahmen mit Notrecht, die Finanzdelegation des Parlaments habe dem zugestimmt. National- und Ständerat sollen in den kommenden Wochen einen ordentlichen Gesetzesentwurf, der die Massnahmen umfasst, vorgelegt bekommen.

Die ausserordentliche staatliche Unterstützung schlägt sich auch auf die Anleihengläubiger der CS nieder. So werden alle sogenannter AT1-Anleihen im Umfang von rund 16 Mrd. Fr. in Eigenkapital sprich Aktien umgewandelt.

Stellenabbau droht

Mit dem Zusammenschluss von UBS und CS entsteht nun ein Finanzkoloss mit verwalteten Vermögen von rund 5 Bio. $. Unklar ist noch, was UBS nun mit CS genau vorhat. Einen Stellenabbau beziffern wollte Kelleher nicht, sagte aber, dass man schnell Klarheit schaffen wolle. UBS geht allerdings bereist von jährlichen Kosteneinsparungen nach der Übernahem von über 8 Mrd. $ bis 2027 aus.

Zusammen beschäftigen UBS und CS 125'000 Personen, davon rund 30% in der Schweiz. Tausende Jobs könnten nun in Gefahr sein. Gegenüber FuW sagen Experten, dass bis zu 30’000 Stellen wegfallen könnten.

Die Investmentbank der CS würde laut Kelleher jedenfalls heruntergefahren werden, sodass sie maximal 25% der risikogewichteten Aktiven der neuen Bank auf sich vereinigen würde. Die Bank solle übrigens weiter von Kelleher als Präsident und Ralph Hamers als CEO geführt werden.

Das Ausland reagierte auf die Fusion positiv. US-Finanzministerin Janet Yellen, US-Notenbankchef Jerome Powell sowie die Spitzen der Europäischen Zentralbank und der britischen Notenbank begrüssten den Schritt.

Schauen Sie hier nochmals die Medienkonferenz des Bundes zur CS-Übernahme:

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

