Grossbankenfusion – UBS könnte Hälfte der CS-Stellen abbauen Die neue Megabank steht laut einem Medienbericht vor mehreren Entlassungswellen und will Top-Mitarbeiter halten. Wie FuW erfahren hat, verlassen letztere aber schon seit langem Credit Suisse. Valentin Ade , New York

Aus zwei mach eine: Noch steht aus, was mit dem Schweizer Geschäft von Credit Suisse passieren soll. Bild: Walter Bieri/Keystone

UBS trifft wohl Vorbereitung, um mehr als die Hälfte der 45'000 Stellen der übernommenen Credit Suisse abzubauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur «Bloomberg» unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Es werde erwartet, dass Banker, Händler und Mitarbeiter in unterstützenden Funktionen der CS-Investmentbank in London, New York und in einigen Teilen Asiens die Hauptlast der Kürzungen tragen werden.

Den Mitarbeitern sei laut «Bloomberg» mitgeteilt worden, dass sie dieses Jahr mit drei Kürzungsrunden rechnen müssen. Die erste werde bis Ende Juli erwartet, die zweite und dritte seien voraussichtlich für September und Oktober geplant.

Exodus in New York

Die Bank wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorgängen äussern. Sergio Ermotti sagte an einem öffentlichen Auftritt am Dienstag, dass bis Ende des Sommers mehr Klarheit über die CS-Integration herrschen sollte.

Wie «Finanz und Wirtschaft» bereits Anfang des Monats berichtet hat, verlassen die Angestellten bereits seit langem die CS-Investmentbank in New York. Hinter den Kulissen versuchen die Konkurrenten von UBS und CS seit Monaten die besten Mitarbeiter und Kunden abzuwerben.

UBS ist dagegen daran interessiert hier die besten 20% der Angestellten zu halten, die sich insbesondere auf die Sektoren Technologie, Medien und Telecom spezialisiert haben. UBS selbst hat bereits mitgeteilt, dass sie die CS-Investmentbank stark abbauen und in den kommenden Jahren im Zuge der Integration 6 Mrd. $ einsparen will.

Alarm in der Paradedisziplin

In ihrer Paradedisziplin, der Vermögensverwaltung, hofft UBS die Mehrheit der CS-Kundenberater dagegen zu halten. Laut «Bloomberg» hätten aber auch hier viele bereits die Bank verlassen. Das deckt sich mit dem, was «Finanz und Wirtschaft» bereits aus der Bank erfahren hat.

Betreffend des Schweizer CS-Geschäfts will UBS im dritten Quartal entscheiden, ob sie es vollständig integriert, verkaufen oder an die Börse bringen will. Das Management bevorzugt die Vollintegration. Unternehmen und Politiker haben allerdings Bedenken über die zukünftige Marktmacht des neuen Riesens geäussert. So dürfte ein Stellenabbau im Schweizer Geschäft erst später erfolgen.

Bei einer Fusion der Bereiche könnten gemäss «Bloomberg» nochmals rund 10'000 Jobs wegfallen. UBS beabsichtige jedenfalls, die Gesamtbelegschaft um etwa 30% oder 35‘000 Personen zu reduzieren. Die Analysten von Redburn rechneten jüngst mit einem Abbau von 30‘000 Job. Nach der Übernahme hat die neue UBS nun wohl nur kurzzeitig insgesamt 120‘000 Stellen.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.