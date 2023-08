Busse in Amerika – UBS muss 1,4 Mrd. $ in den USA zahlen Wegen des Geschäfts mit Schrotthypotheken vor der Finanzkrise überweist die grösste Schweizer Bank den amerikanischen Behörden eine Milliardenstrafe. Die Zeit der hohen Rechtskosten dürfte damit längst nicht vorbei sein. Valentin Ade , New York

UBS dürfte aufgrund der Übernahme von Konkurrentin Credit Suisse noch weitere Rechtskosten entstehen. Bild: Walter Bieri/Keystone

UBS muss in Amerika eine Strafe in Höhe von 1,4 Mrd. $ zahlen. Das teilte die Bank und das US-Justizdepartement (DoJ) am Dienstagabend mit. Damit einigte sich UBS mit dem DoJ auf die Beilegung einer Zivilklage aus dem Jahr 2018, die der Bank Fehlverhalten vorwarf im Zusammenhang mit der Ausgabe sogenannter Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS).

Bei RMBS handelte es sich um mit Hypotheken besicherte Wertpapiere, ausgegeben in den Jahren vor der Finanzkrise. Das DoJ warf UBS vor, wissentlich falsche Angaben gegenüber den Käufern der Wertpapiere gemacht zu haben. Die unterliegenden Hauskredite seien von schlechter Qualität gewesen, umgangssprachlich wurden sie deshalb auch als Schrotthypotheken bezeichnet. Diese seien regelwidrig vergeben worden und die unterliegenden Immobilien entsprachen nicht dem Wert, der ihnen beigemessen wurde. UBS nahm damit mehrere Milliarden von Dollar ein.

Finanzkrise ausgelöst

So verfuhren viele grosse und kleine Akteure in der Finanzbranche während der 2000er-Jahre. Als die US-Notenbank Fed dann die Zinsen schrittweise anhob, konnten ab einem gewissen Punkt viele Hypothekarnehmer ihre Raten nicht mehr bedienen. Die Hypotheken platzen und damit verfielen die mit ihnen verbundenen Wertpapiere, die in abertausenden Portfolios lagen, stark im Wert. Das Vertrauen in das Finanzsystem wurde erschüttert, 2008 kam es zu einer globalen Finanzkrise gefolgt von einer grossen Rezession.

«Das Verhalten von UBS spielte eine wesentliche Rolle bei der Auslösung einer Finanzkrise, die Millionen Amerikanern schadete», wird US-Staatsanwalt Ryan Buchanan in einer Mitteilung zitiert. «Die hohe zivilrechtliche Strafe in diesem Fall dient als Warnung für andere Akteure auf den Finanzmärkten, die durch Betrug unrechtmässigen Gewinn erzielen wollen», erklärt US-Staatsanwalt Breon Peace.

UBS hatte zuvor argumentiert, dass die Klage abgewiesen werden sollte, weil sie keine ausreichenden Tatsachen vorgetragen habe, die das Motiv, die Gelegenheit oder «vorsätzlich rechtswidriges Verhalten» belegen könnten. Die Bank argumentierte auch, dass die USA es versäumt hätten, «betrügerische Absichten» von Mitarbeitern nachzuweisen.

Inklusive der UBS-Busse hat das DoJ im Zusammenhang mit Schrotthypotheken nun mehr als 36 Mrd. $ an Strafen von den grössten Banken Amerikas und Europas eingenommen. Credit Suisse allein zahlte 2017 eine Strafe von 5,3 Mrd. $. UBS teilte am Dienstagabend mit, die Strafzahlung sei «durch Rückstellungen in früheren Quartalen vollständig abgedeckt».

Weitere Verfahren und Kosten

Damit haben sich Rechtsfälle und mögliche Strafzahlungen aber längst nicht erledigt. UBS hat weitere laufende Verfahren und allein durch die Übernahme der Konkurrentin Credit Suisse, so teilte die Bank unlängst mit, könne ihr Rechtskosten in den kommenden zwölf Monaten von bis zu 4 Mrd. $ entstehen.

Mehr als 3000 Aktionäre haben diese Woche eine Sammelklage auf Entschädigung eingereicht, weil ihre CS-Aktien bei der Übernahme stark an Wert verloren haben. Eine andere Gruppe an Kleinaktionären klagt zudem in ähnlicher Sache.

Ende März warf die Finanzkommission des US-Senats CS zudem vor, gegen ihre Vereinbarung mit den US-Behörden zur Beilegung des Steuerstreits verstossen zu haben. Das DoJ solle Ermittlungen aufnehme, forderte die Kommission und UBS solle Verantwortung übernehmen.

Beide Grossbanken sind unter den Schweizer Unternehmen die absoluten Bussenköniginnen der vergangenen Jahrzehnte. Der geschasste Ex-CS-Chef Tidjane Thiam bezeichnete die Strafzahlungen für eine Vielzahl von Verfehlungen seiner ehemaligen Arbeitgeberin einst als «grösste Wertvernichter» in der Bank.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

