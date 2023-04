Analyse zu den Quartalszahlen – UBS muss CS-Verluste eindämmen Die Verluste bei Credit Suisse halten an, und auch die Schweizer Bank lässt gehörig Federn. Die dringende Umstrukturierung wird für UBS zur Herkulesaufgabe. Christopher Gilb

Die Übernahme von Credit Suisse könnte für UBS sehr teuer werden. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Jetzt ist das ganze finanzielle Debakel von CS sichtbar. Wäre die Abschreibung der AT1-Anleihen in Höhe von 15 Mrd. Fr. nicht gewesen, hätte CS im ersten Quartal einen Milliardenverlust in Höhe von 1,3 Mrd. Fr. gemacht. Das ist der sechste Quartalsverlust in Folge. Man muss sich nur einmal vorstellen, die beiden Grossbanken wären schon fusioniert, und die besagten Sondereffekte gäbe es nicht. Am Dienstag gibt UBS ihr Quartalsergebnis bekannt, Vontobel-Analyst Andreas Venditti etwa erwartet für die grösste Schweizer Bank einen Reingewinn von 1,7 Mrd. Fr. – er wäre durch den CS-Verlust zum grossen Teil vernichtet worden.