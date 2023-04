UBS-Präsident Colm Kelleher an der Generalversammlung der Grossbank in Basel. Bild: Iris C. Ritter

Einschätzung von Lea Fäh um 14.45 Uhr

Vertrauen ist das wichtigste Gut einer Bank. Das haben die vergangenen Wochen schmerzhaft am Beispiel von Credit Suisse gezeigt. Ginge es nach den Forderungen eines Aktionärs an der Generalversammlung von UBS am Mittwoch, müsste es künftig sogar in den Bankbilanzen ausgewiesen werden. Das Vertrauen der versammelten Aktionäre und Stimmrechtsvertreter scheint Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und sein Team zu haben. Ihre Anträge sind an der Generalversammlung allesamt angenommen worden. Selbst diejenigen, gegen die sich die Anlagestiftung Ethos oder Umweltorganisationen im Vorfeld ausgesprochen hatten. Diese hatten beispielsweise gefordert, dass die GV auch künftig mindestens hybrid durchgeführt, die Vergütung gemässigt und eine verbindlichere Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet wird. Erfreulich für die Aktionäre ist die um 10% höhere Dividende von 0.55 $ und das Versprechen, das Aktienrückkaufprogramm schnellstmöglich fortzuführen. Mit Ankündigung der Akquisition hatte UBS die derzeit laufenden Aktienrückkäufe vorübergehend ausgesetzt.