Grossbank in der Krise – UBS soll mit CS über Übernahme sprechen Laut Medienberichten würden die Grossbanken am Wochenende Sondersitzungen abhalten. Die Nationalbank strebe vor Montag eine Lösung an und erachte eine Fusion als «Plan A».

Die beiden Riesen vom Paradeplatz könnten laut Medienbericht bald eins werden. Bild: Francesca Volpi/Bloomberg

UBS soll mit Konkurrentin Credit Suisse über eine Übernahme sprechen. Das berichtete zunächst die «Financial Times» am späten Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Später meldete dies auch die Nachrichtenagentur «Bloomberg» unter Berufung auf eigene Quellen. UBS könnte dabei CS komplett oder teilweise erwerben.

Die Verwaltungsräte der beiden Grossbanken würden sich am Wochenende zunächst getrennt beraten. Zudem würden ausserordentliche Sitzungen verschiedener Teams stattfinden. Dabei sollen Daten aufbereitet und Szenarien für die Zukunft erarbeitet werden, wie die Nachrichtenagentur «Reuters» mit Berufung auf Insider berichtet.

SNB strebe Lösung vor Montag an

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht (Finma) hätten die Verhandlungen organisiert, um Vertrauen in den Bankensektor des Landes aufzubauen. Am Freitagabend hätten die Schweizer Behörden ihre Amtskollegen in den USA und Grossbritannien informiert, dass die Fusion der beiden Banken ihr «Plan A» sei, um das Vertrauen in CS wiederherzustellen.

Darüber hinaus würden weitere Optionen beraten. Der Fokus der SNB sei, eine unkomplizierte Lösung vor Öffnung der Märkte am Montag zu finden. Es gebe jedoch keine Garantie, dass eine Vereinbarung geschlossen werde. UBS und CS lehnten einen Kommentar zu den Berichten ab. Die CS-Aktien legten nachbörslich zu. Im regulären Schweizer Handel haben sie am Freitag rund 8% an Wert verloren.

Grossaktionär verschärfte Lage

CS kämpft seit Tagen mit einem Vertrauensschwund von Anlegern und Kunden. Auslöser waren ursprünglich zwar hausgemachte Probleme. Doch die Krise rund um die amerikanische Silicon Valley Bank befeuerte die Verunsicherung weiter.

Die Lage verschärft hatte dann ausgerechnet der grösste CS-Aktionär, die Saudi National Bank. Ihr Präsident schloss am Mittwoch in einem Interview weiteres Kapital für die Grossbank kategorisch aus. Die Aktie verlor daraufhin zeitweise rund 30% und stürzt auf ein Allzeittief ab.

Notfallkredit in der Donnerstagnacht

Am Mittwochabend dann sprachen SNB und Finma der CS öffentlich das Vertrauen aus. Die SNB gab die Zusage, sie würde im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen. In der Nacht auf Donnerstag dann griff die Grossbank zu und nahm einen Notfallkredit im Volumen von 50 Mrd. Fr. auf.

Laut einem frühen Bericht von «Bloomberg» hätten UBS und CS einen Zwangszusammenschluss noch abgelehnt. UBS habe es vorgezogen, sich auf ihre bestehende Strategie zu konzentrieren und zögere, Risiken im Zusammenhang mit der krisengeplagten CS einzugehen. Die wiederum hätte die Wende aus eigener Kraft schaffen wolle.

REUTERS/Valentin Ade

Fehler gefunden?Jetzt melden.