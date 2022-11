Angepasstes Angebot – UBS soll neue Investment-Banking-Strategie im Nahen Osten erwägen Laut Bloomberg plant die Grossbank, in der Region Nordafrika und Naher Osten die Investment-Banking-Präsenz vor Ort zu reduzieren.

In Schwellenländern wie Indien und Südafrika habe die Bank ihre Aktivitäten im Investment Banking bereits zurückgefahren. Bild: Jose Cendon/Bloomberg

Die Grossbank UBS will laut einem Bloomberg-Bericht künftig in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) vor Ort Teile des Investment-Bankings aufgeben. Künftig würden stattdessen Banker und Spezialisten etwa aus den USA oder Grossbritannien eingeflogen, um Deals abzuwickeln, schreibt die US-Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen.



Allerdings behalte die UBS ihre Präsenz in der Region in anderen Bereichen bei. So wolle sie in der Vermögensverwaltung weiterhin Mitarbeitende einstellen. Ein UBS-Sprecher wollte den Bericht gegenüber Bloomberg nicht kommentieren. In Schwellenländern wie Indien und Südafrika habe die Bank ihre Aktivitäten im Investmentbanking bereits zurückgefahren, so Bloomberg.



AWP

