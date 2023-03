Markttechnik – UBS und Kühne + Nagel Vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle Gelegenheit, meine Einschätzung zur CS-Aktie abzugeben. Heute wage ich dasselbe zu jener der UBS. Weshalb soll das nicht wieder gutgehen? Roland Vogt

Die UBS-Aktie beurteilte ich am 17. März. Der Kurs war im Vorfeld stark gefallen, und von dem, was dann am Wochenende geschah, war noch nichts bekannt.