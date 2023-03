Sergio Ermottis (links) Ernennung zum CEO von UBS ist ein überzeugender Schachzug von Präsident Colm Kelleher (rechts). Ralph Hamers (Mitte) hat das Nachsehen. Bild: Michael Buholzer/Keystone



Schon vor der transformatorischen CS-Transaktion war der sympathische Niederländer Ralph Hamers umstritten. Er, der gerne von agilen Teams, Diversität und Technologie als Differenziator spricht, galt als Leichtgewicht, im Auftritt manchmal überzeugend, manchmal weniger. Es wurde getuschelt, dass er in der UBS-Konzernleitung teilweise Mühe bekunde, die Zügel in der Hand zu behalten, was aber nicht nur sein Fehler sein dürfte. Das mag mit ein Grund sein, weshalb der UBS-Verwaltungsrat den Nachfolger von Hamers nicht aus der eigenen Konzernleitung geholt hat, sondern von aussen.

Sergio Ermotti, der frühere und neue CEO, ist trotzdem eine überzeugende Wahl und ein Schwergewicht im Banking. Er ist, wie Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher sich ausdrückte, der bessere Pilot. Dies zumal die Leitung von UBS über Nacht zu einer völlig anderen Aufgabe geworden ist. UBS steht unter Druck der Investoren, diese Übernahme zum Erfolg zu bringen. Einen Misserfolg kann sie sich nicht leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel.

Auch für Ermotti Neuland

Ermottis Vorteil ist seine unumstrittene Erfahrung beim Umbau von UBS in eine Bank mit einem weniger riskanten Geschäftsmodell. Eine besondere Herausforderung stellt die Investmentbank von Credit Suisse dar. Sie soll, wie UBS-Vertreter erneut versicherten, fast vollständig aufgelöst werden. Die Investmentbank gilt es herunterzufahren, ohne unterwegs die Kontrolle über die vorhandenen Milliardenrisiken zu verlieren. Gefährlich werden könnten auch operative Verluste; der Zusammenbruch der Erträge bei unveränderten Kosten war mit ein Grund, weshalb die letzte Restrukturierung von Credit Suisse scheiterte.

Was aber auch für Ermotti Neuland ist, ist die Zusammenführung von zwei Erzrivalen mit klar unterschiedlichen Kulturen. Und darin steckt ein ebenso grosses Umsetzungsrisiko wie beim Abbau der CS-Investmentbank. Ermotti hat nicht verhehlt, dass die Zusammensetzung der Konzernleitung der neuen UBS eine prioritäre Aufgabe sein wird.

Viele Problemfelder für UBS

Die Stabilisierung der Situation bei CS – aber auch bei UBS – entpuppt sich als heikle Aufgabe. Grosse und kleine Konkurrenten reiben sich die Hände. In der Schweiz und im Ausland springen weiterhin Mitarbeiter und Kunden ab. Der Geldabfluss ist noch nicht gestoppt. So hört man beispielsweise, CS biete Kunden sehr attraktive Festgeld-Konditionen und verspreche zudem den Erlass der Depotgebühren.

Gleichzeitig macht die Konkurrenz Jagd auf Mitarbeiter von CS und UBS. So bieten manche Konkurrenten offenbar hohe Vermittlungsprämien. Und Neugeld ist vielerorts explizit willkommen. Beispielsweise bietet die Bank Cler für Neugeld auf dem Sparkonto 1,3% Zins.

Neben dem Sog der Konkurrenz ist der Druck der Politik ein weiteres Problemfeld für UBS. Zuerst hatten die Nationalbank, die Regulatoren und die Regierung die Bank bekniet, die CS über Nacht zu übernehmen. Im Nachhinein wird nun von den um die Wählerstimmen bangenden Parteien angeregt, den Deal neu zu verhandeln. Ermotti gab seiner Hoffnung Ausdruck, eine sachliche und frühestmögliche Darstellung der Fakten möge dazu beitragen, die neue UBS aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Das dürfte ein frommer Wunsch bleiben.

Monica Hegglin bearbeitet und kommentiert für die FuW vorwiegend aktuelle Themen des Finanzplatzes und der Corporate Governance. Die studierte Ökonomin war früher US-Korrespondentin des Tages-Anzeigers sowie Redaktorin der Handelszeitung und der Berner Zeitung. Mehr Infos

