Mit Blick in die Zukunft gibt sich UBS vorsichtig. Bild: ZVG/UBS

Ersteinschätzung von Lea Fäh um 8.45 Uhr

Auf den ersten Blick erschrecken die Quartalszahlen. Der Reingewinn verfehlt den Analystenkonsens um Weiten. 20% weniger als im Vorjahr wurden prognostiziert. Über 50% weniger hat UBS nun vorgelegt. Der Grund: Die Bank legt eine hohe Rückstellung auf die Seite, um einen Rechtsfall in den USA zu begleichen, wo sich nach dem neuen Konzernchef Sergio Ermotti bald eine Lösung abzeichnet. In der jetzigen Situation ist jeder gelöste Rechtsfall Balsam für die Anlegerseele. UBS kann sich keine weiteren Probleme und Ablenkungen von der CS-Integration leisten. Erfreulich ist auch, dass Kunden nicht, wie breit in den Medien spekuliert, zu anderen, kleineren Banken abwandern. Auch UBS gehört zu den Profiteuren des drastischen Kundengeldabflusses bei Credit Suisse. Im ersten Quartal flossen ihr in der Sparte Vermögensverwaltung 28 Mrd. $ Nettoneugelder zu, davon 7 Mrd. $ in den letzten zehn Tagen des März, also nach Ankündigung der Übernahme von Credit Suisse. Das Vertrauen in die nun einzige Schweizer Grossbank scheint weiterhin zu bestehen. Doch die Zeit rennt. Je schneller UBS mit der CS-Integration vorwärtskommt, desto besser. Credit Suisse hat am Montag ihren desolaten Zustand offenbart, die Ertragsbasis kollabiert auf breiter Front. Im Jahresausblick werden die Verluste nach Unternehmensaussagen noch erheblich grösser werden. Wo man steht, den früheren Wettbewerber grundlegend umzustrukturieren, dieser Frage wird sich Ermotti gleich an der Präsentation der Quartalszahlen stellen müssen.