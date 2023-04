Finanzplatz Schweiz – UBS will CS-Übernahme rasch abschliessen Wegen Unsicherheiten über weitere Geldabflüsse und Verunsicherung unter CS-Mitarbeitern will UBS die Übernahme schnellstmöglich in trockene Tücher bringen.

Auch UBS-Mitarbeiter geraten mit der Übernahme unter Druck. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die UBS will die Übernahme der Credit Suisse so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Die jetzige Unsicherheit dürfte jedenfalls für weitere Abflüsse von Kundengeldern sorgen, zudem wird die Bank gute Mitarbeitende verlieren. Und bis zum Abschluss ist die UBS nur beschränkt handlungsfähig.

Zwar dürfte der starke Geldabfluss in dem extremen Masse wie vor der Ankündigung der Übernahme am 19. März gestoppt sein. Aber: «Von weiteren Abflüssen auch nach der Ankündigung der Übernahme ist auszugehen», sagt Vontobel-Analyst Andreas Venditti im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Zum einen dürfte es Überlappungen geben beim Geschäft und bei Kunden. «Aus Diversifikationsgründen werden Kunden nicht warten, bis sie UBS-Kunden sind, sondern einen Teil ihrer Vermögen verschieben.»

Hinzu komme, dass die CS in Bezug auf Geschäfte und in Bezug auf Kunden teilweise einen grösseren Risikoappetit hat als die UBS. «Die UBS möchte wahrscheinlich nicht jeden Kunden von der Credit Suisse einfach so übernehmen.» Grosse Kunden seien sich dessen bewusst und würden schon vorzeitig Alternativen am Markt suchen.

Gerüchte kochen hoch

Ein weiteres Problem für die UBS ist die Verunsicherung unter den CS-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen. Diese sind jetzt bis zum Abschluss der Übernahme im Ungewissen, ob sie danach überhaupt noch einen Job haben werden. Und auch die UBS-Mitarbeiter geraten mit der Übernahme der Erzrivalin unter Druck. Schon allein, weil es mit der Rückkehr von Sergio Ermotti als CEO auch zu Veränderungen im Management kommen dürfte.

Klar ist bereits heute, dass Tausende Stellen in Gefahr sind. Die CS hatte bereits vergangenen Oktober weltweit einen Abbau von rund 9000 von damals rund 52'000 Stellen angekündigt.

Und nach der Ankündigung der Übernahme wurde in den Medien spekuliert, dass in der kombinierten Bank bei bis zu 30000 Stellen der Rotstift angesetzt werden könnte. Es dürfte wohl letztendlich eine Zahl irgendwo dazwischen werden. Ende 2022 beschäftigten beide Banken in Vollzeitstellen gerechnet insgesamt 123'000 Menschen.

Gute Mitarbeiter auf der Flucht?

In dieser Situation besteht die Gefahr, dass viele CS-Mitarbeiter die Bank bereits vorher verlassen. Und Wettbewerber dürften ihre Chance wittern, gutes Personal abzuwerben.

Auch die UBS ist offenbar nicht untätig: So soll sich jüngst etwa der Chef der UBS-Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, mit CS-Mitarbeitern getroffen und gesagt haben, die UBS könnte die Vermögensverwaltung der Credit Suisse in Indien nach dem Zusammenschluss behalten, wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen schrieb. Die UBS selbst ist vor Ort nicht mehr direkt vertreten.

Angesichts der vielen Unsicherheiten sei es sehr sinnvoll, dass die UBS aufs Gas tritt und ein Closing so schnell wie möglich anpeilt, schreibt Analystin Anke Reingen von RBC. «Man sieht die Dringlichkeit: Die UBS möchte das so schnell wie möglich über die Bühne bringen», sagt auch Venditti. Wie schnell der Deal abgeschlossen wird, hänge aber davon ab, wann die Aufsichtsbehörden ihr Okay geben - vor allem an bedeutenden Standorten wie Grossbritannien und den USA.

Wichtige US-Genehmigung

Das UBS-Management sprach bei der Ankündigung der Übernahme von insgesamt 58 Ländern. Eine prinzipielle Zustimmung dürfte von sehr wichtigen Ländern bereits eingeholt worden sein, als die Übernahmepläne festgezurrt wurden - wie etwa in den USA. Die offiziellen Prozesse dauern zwar länger, aber auch diese sollen beschleunigt vonstattengehen, wie die Bank in Aussicht gestellt hat.

Derzeit arbeitet die weltweit tätige Bank mit Hochdruck daran, alle nötigen regulatorischen Genehmigungen im Ausland zu erhalten. Die Bank of England hat ihre Zustimmung laut der Nachrichtenagentur Reuters bereits Anfang April erteilt. Und auch die EU-Kommission kommunizierte, dass der Deal aufgrund einer Ausnahmeregelung vollzogen werden darf, obwohl die offizielle Prüfung noch nicht abgeschlossen ist.

Und erst am vergangenen Freitagabend teilte die US-Notenbank mit, sie habe dem Kauf der CS-Tochtergesellschaften in den USA durch die UBS ihren Segen erteilt. Bald dürfte die Übernahme unter Dach und Fach sein, spätestens aber Ende Juni.

Parlaments-Nein soll rechtlich untersucht werden

Derweil hat die Schweizer Wettbewerbsbehörde nichts zu melden: In Fällen, wo es um die Finanzstabilität geht, darf die Finanzmarktaufsicht Finma die Fusion genehmigen ohne eine Prüfung der Wettbewerbskommission (Weko). Auch gibt es für die UBS keine weiteren Auflagen durch den Bund, vielmehr Staatshilfen in Milliardenhöhe bei allfälligen Verlusten.

Dass der Übernahme-Deal noch im letzten Moment platzen könnte, sei daher kaum vorstellbar, sagt Venditti von Vontobel. Viele Hürden, die man normalerweise bei einem Unternehmenszusammenschluss nehmen muss, wurden bereits im Vorfeld aus dem Weg geräumt. Auch durften etwa die Aktionäre sowohl der UBS als auch der CS nicht mitreden.

Allerdings könnte das Nein des Nationalrats zu den Milliardengarantien des Bundes in einer ausserordentlichen Session vergangene Woche doch noch ein Nachspiel haben. Gemäss Medienberichten soll die Ausgangslage nicht ganz so eindeutig sein. Politiker verschiedener Parteien wollen laut einem Bericht der Tamedia-Zeitungen daher den rechtlichen Graubereich ausleuchten lassen.

Es gibt die übliche Rücktrittsklausel

Und wie bei Übernahmeverträgen üblich, gibt es auch in diesem Fall eine Rücktrittsklausel, die sich im Fachjargon MAC-Klausel nennt. MAC steht für «Material Adverse Change», englisch für «wesentliche nachteilige Veränderung». Der Käufer kann zwischen Unterschrift und Vollzug einen Rückzieher machen, sollte etwas passieren, wodurch er bedeutend benachteiligt wird.

Die UBS hatte nur wenig Zeit, die Transaktion zu prüfen, daher sei die MAC-Klausel wichtig, schreibt Analyst Kian Abouhossein von J.P.Morgan.

Aber: Es müsste schon ein sehr extremes Szenario eintreffen, dass die Bedingung für einen Vertragsrücktritt gegeben wäre, kommentiert gleichzeitig Vontobel-Analyst Venditti. Als Beispiel nennt der Bankenexperte eine extreme geopolitische Situation mit grosser Panik an den Finanzmärkten. Mit der Übernahme habe sich die UBS «natürlich ganz schön Risiken auf die Bücher geholt».

AWP

