UBS wird sehr wählerisch sein bei der Auswahl von Mitarbeitenden der von ihr übernommenen Credit Suisse. Bei der Übernahme von Beschäftigten der CS-Investmentbank werde eine «unglaublich hohe Messlatte» angelegt, sagte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher laut einem Reuters-Bericht.

Kelleher sprach am Mittwoch bei einer Finanzkonferenz des «Wall Street Journal» in London. Dem Bericht zufolge ist es laut Kelleher klar, dass die Investmentbank der CS «ausser Kontrolle» sei. Er wolle die UBS-Kultur nach der Übernahme der in Schieflage geratenen Konkurrentin erhalten.

Die Transaktion werde in Kürze abgeschlossen sein, sagte Kelleher weiter. UBS hat den Vollzug der CS-Übernahme bis Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt. Die Integration der beiden Institute könnte drei bis vier Jahre dauern.

