Mangelnde Überwachungssysteme – UBS zahlt Busse an US-Börsenaufsicht Die Grossbank muss der Finra eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Mio. $ für Verstosse gegen die Regeln bei Leerverkäufen bezahlen.

Die Regel soll potenziell missbräuchliche «nackte» Leerverkäufe verhindert und somit Märkte sowie Anleger schützen. Bild: UBS

Die UBS hat im Rahmen eines Vergleichs eine Busse in Höhe von 2,5 Mio. $ durch die US-Aufsichtsbehörde Financial Industry Regulatory Authority (Finra) akzeptiert. Die Bank habe gegen Regeln bei Leerverkäufen verstossen, wie das Finanzportal Finews am Mittwoch unter Berufung auf eine Mitteilung der Finra berichtete.

Im Kern geht es um eine Regulierung, wonach bei Leerverkäufen von Aktien sogenannte «failure to deliver»-Positionen geschlossen werden. Dazu müssen Wertpapiere bis zum Beginn der regulären Handelszeiten am Tag nach dem Abrechnungsdatum ausgeliehen oder gekauft werden. Die Regel soll potenziell missbräuchliche «nackte» Leerverkäufe verhindert und somit Märkte sowie Anleger schützen.

Die Überwachungssysteme der UBS seien von 2009 bis 2022 nicht ausreichend darauf ausgelegt gewesen, diese Vorschrift zu erfüllen, heisst es in der Begründung der Strafe. Von 2009 bis 2018 habe die UBS daher mindestens 5’300 Positionen mit Lieferverzug nicht rechtzeitig glattgestellt. Zudem seien mehr als 73'000 Leerverkäufe mit nicht erfüllten Glattstellungsanforderungen weitergeleitet oder ausgeführt worden.

Laut Mitteilung stimmt die UBS der Feststellung der Finra zu, ohne die Vorwürfe jedoch zuzugeben oder zu verneinen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP wollte die UBS den Finra-Entscheid nicht kommentieren.

