Analyse zu den Halbjahreszahlen – «Ü-50-Boom» bei VZ Holding Der Vermögensverwalter lockt immer mehr wohlhabende «Baby-Boomer» an, die ihr Geld sicher anlegen wollen. Das zahlt sich aus. Notker Blechner

Unter den Neukunden der VZ Holding sind vor allem über 50-Jährige, die kurz vor der Pensionierung stehen. Bild: Hero Images Inc/Getty Images

Die Wachstumsstory der VZ Holding bleibt intakt. Die Einnahmen und der Gewinn sind im ersten Halbjahr kräftig gestiegen. Der Betriebsertrag erhöhte sich um 9,4%, der Gewinn kletterte gar um über 12% auf 86,3 Mio. Fr. Dementsprechend optimistisch zeigt sich der neue CEO, Giulio Vitarelli. Die prozentuale Steigerung beim Gewinn werde im zweiten Halbjahr noch höher sein als in den ersten sechs Monaten, kündigte er auf der Online-Medienkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage an. Für das Gesamtjahr 2023 stellte Vitarelli ein Gewinnwachstum in Aussicht, das über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegen werde.