Der Absturz der CS-Aktien setzt sich fort. Am Montag mussten die schon in der Vorwoche arg gebeutelten Banktitel weitere Verluste verbuchen. Im Morgenhandel verloren sie zeitweise mehr als ein Zehntel, machten im Tagesverlauf aber Boden gut und gingen am Abend zu 3.93 Fr. nur leicht im Minus aus dem Handel. Nichtsdestotrotz durchlebt die Bank eine beispiellose Vertrauenskrise. Seit Anfang Jahr hat sie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und bringt es auf eine Kapitalisierung von noch 10 Mrd. Fr. Die Valoren werden zu einem Viertel ihres Buchwerts gehandelt.

Erst am 27. Oktober – in mehr als drei Wochen – will CS-CEO Ulrich Körner den Markt über die geplante Restrukturierung informieren. Sie könnte neben der Abspaltung von Unternehmensteilen eine Kapitalmassnahme umfassen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangenen Donnerstag berichtet, die Bank sondiere eine solche Möglichkeit bei Grossinvestoren, was die Aktien erstmals massiv zum Absturz brachte. Die Meldung wurde später dementiert.

Auch ein internes Memo, das am Freitagabend zirkulierte und in dem Ulrich Körner abermals verlauten liess, die Bank sei bei ihrer Strategieüberprüfung «gut auf Kurs», hat die Marktteilnehmer nicht beruhigen können. Über das Wochenende sollen gemäss «Financial Times» CS-Obere damit beschäftigt gewesen sein, Grosskunden und Investoren bezüglich Liquidität und Kapitalausstattung der Bank zu beruhigen. Die CS-Krise ist über das Wochenende zum globalen Thema geworden, auch in den sozialen Medien, #CreditSuisse trendete auf Twitter.

Als besonders besorgniserregend wird die Entwicklung der Credit Default Swaps (CDS) erachtet – Finanzprodukte, die Anleger gegen einen Zahlungsausfall von Krediten der CS Group absichern. Die zu zahlenden Risikoaufschläge haben sich seit Anfang Jahr massiv erhöht und bewegen sich fast auf dem Rekordniveau von während der Finanzkrise Anfang 2009; auch im Vergleich mit anderen europäischen Instituten wie der Deutschen Bank muss man für CS-Kredite die höchsten Absicherungskosten zahlen.

Hohe CDS Spreads unterliegen grossen spekulativen Verzerrungen und sind nicht mit einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der Bank gleichzusetzen, auch wenn das in den sozialen Medien zuweilen kolportiert wird. Gleichwohl bewegen sich die Risikoaufschläge der CDS auf fünf Jahre auf Ramschniveau, was die grosse Unsicherheit der Investoren bezüglich künftiger Struktur und Ertragsprofil der Bank spiegelt. Gemäss Bondexperten besteht zwar nur ein gestiegenes Risiko und keine unmittelbare Ausfallgefahr. Eine Verschlechterung der Lage könnte dies aber schnell ändern.

Angesichts eines globalen Finanzsystems, das sich derzeit wegen steigender Zinsen und restriktiver Geldpolitik unter hohem Stress befindet, könnte ein exogener Schock ein finanziell geschwächtes Institut wie CS als erstes in die Bredouille bringen. A priori ist die Bank mit einer Kernkapitalquote (CET1) von 13,5% und einer Leverage Ratio von 4,3% zum Halbjahr noch solide ausgestattet. Die regulatorische Anforderung beträgt beim CET1-Kapital 11,2%, inklusive Sonderzuschlag von 0,6%, den die Finanzmarktaufsicht (Finma) der CS wegen des Greensill-Skandals aufgebrummt hat.

Es ist derweil unwahrscheinlich, dass die Bankführung und die Finma zulassen, dass CS unter eine Quote von 12% Kernkapital rutscht. Wobei absehbar ist, dass im dritten und in den nachfolgenden Quartalen weitere operative Verluste, Rückstellungen für Rechtsfälle und Restrukturierung anfallen werden, die den Kapitalstock der Bank erodieren. Sicher ist, dass angesichts des angekündigten grundlegenden Rückbaus der Investmentbank hohe Kosten auf CS zukommen, gleichgültig, ob Assets zur Abwicklung in eine Bad Bank ausgelagert werden.

Diese Kosten müssen gedeckt werden, ohne dass die Kapitalausstattung zu stark darunter leidet. Die Bank hat sich ferner zum Ziel gesetzt, bis 2024 wieder eine Kernkapitalquote von 14% zu erreichen. Angesichts der bevorstehenden Restrukturierung und des lahmenden operativen Geschäfts erschliesst sich nicht, wie das ohne externe Kapitalhilfe geschehen kann – eine Kapitalerhöhung erscheint je länger, je mehr unvermeidbar. Zumal mit dem Absturz der Aktien die Zeit drängt, denn die Verwässerung der Aktionäre wird grösser, je tiefer die Titel fallen. Mit dieser Ausgangslage arbeitet die Bank daran, ihre risikogewichteten Vermögen zu reduzieren, um so die Kapitalquote zu schonen.

Die geplante Ausgliederung der Investment-Banking-Einheit Securitized Products in den USA würde diesem Anliegen dienen, allenfalls auch die Abspaltung weiterer, kleinerer Einheiten. Der Zeitdruck ist aber gross und stellt Körner und die CS-Führung unter Zugzwang. Sollte sich der Kurszerfall der Aktien in diesem Tempo fortsetzen, ist schwer vorstellbar, dass Körner bis Ende Monat warten kann, um die Eckpunkte der geplanten Strategie- und Kapitalmassnahmen bekannt zu machen, ohne dass CS das Vertrauen vollends verspielt.

