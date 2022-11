Der EU-Fiskalpakt gehört überholt. Das Regelwerk, mit dem die Eurostaaten ihre Haushaltsdefizite gering halten und die Schulden abbauen sollen, ist zu komplex und deshalb wenig wirksam. Eine Reform ist seit Jahren überfällig, der Pakt selbst seit 2020 ausgesetzt. Nun hat die Europäische Kommission die Parameter vorgelegt, wie er umgebaut werden könnte.

An den beiden numerischen Ur-Zielen rüttelt sie nicht: Die Staaten sollen keine Defizite machen, die 3% des Bruttoinland­produkts überschreiten, und sie sollen die Schulden auf 60% des BIP zurückführen. So stand es bereits im Maastrichter Vertrag bei der Euroeinführung. Das Schuldenziel ist inzwischen zwar eine Illusion, es aus dem Pakt zu streichen, hätte aber manche Regierung nördlich der Alpen auf die ­Barrikaden gebracht. Stattdessen soll die 1/20-Regel fallen: Sie sieht bisher vor, dass Staaten mit einer zu hohen Schuldenquote sie um jährlich 1/20 verringern müssen. Italien mit 160%/BIP hätte seine Schulden jährlich um 5% des BIP bzw. 100 Mrd. € abbauen müssen. Das kann sich keine Regierung leisten, und es wurde deshalb nie praktiziert.

«Der Euroraum ist tief gespalten. Ob 2023 ein besserer Pakt in Kraft tritt als der alte, ist fraglich.»

Neu schlägt die Kommission vier­jährige individuelle Abbaupläne vor, die nationalen Besonderheiten Rechnung ­tragen. Bei Bedarf kann die Frist auf sieben Jahre verlängert werden.

Bei der Überwachung der jährlichen Defizite soll es künftig nur noch eine Referenzgrösse geben: die Ausgaben des Primärhaushalts, bei denen die Zinsausgaben nicht mitgezählt werden. Diese werden künftig zunehmen, da die Renditen am Kapitalmarkt steigen. Brüssel entlastet nicht nur Staaten wie Italien, die vor der Pandemie regelmässig Primärüberschüsse erwirtschafteten, sondern auch die EZB. Die hat sich exponiert, als sie ­versprach, übermässige Renditeaufschläge bei Staatsanleihen zu bekämpfen. Der Spread droht indes zuzunehmen, wenn die EZB die Zinsen stark erhöht, was die Geldpolitik kompromittieren könnte. Die neue Regelung würde das Schulden-Zins-Problem etwas aus der Schusslinie der Märkte rücken.

Die Reformvorschläge der Kommission enthalten einige Zugeständnisse an die am meisten verschuldeten Euromitglieder. Er ist ein Schritt in Richtung Realität, in der die Schuldenberge fortbestehen werden. Aber sie dürfen nicht weiter wachsen, und dagegen hat die Kommission keine überzeugenden Rezepte an­zubieten. Sie schlägt zwar strengere Strafen vor bei Nichterfüllung der Regeln, doch das reicht kaum.

Eine Einigung dürfte nicht einfach werden. Deutschlands Finanzminister hat sich bereits gegen die Idee individueller Abbaupläne eingeschossen. Sie würden den Geist des Regelwerks unterminieren. Die niederländische Kollegin schlägt einen konzilianteren Ton an. Der Vorschlag sei eine Diskussionsgrundlage, teilt sie mit. Der Euroraum ist tief gespalten. Ob 2023 ein besserer Pakt in Kraft tritt als der alte, ist fraglich. Die Gefahr besteht, dass seine Wiedereinsetzung erneut hinausgeschoben wird. Das wäre dann das fünfte Jahr ohne Fiskalregeln – und vermutlich sein definitives Ende.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

