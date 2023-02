Übernahme von Duro-Last – Holcim baut Dachgeschäft weiter aus Holcim kauft für 1,29 Mrd. $ den US-Dachmaterialhersteller Duro-Last. Die Übernahme soll den Gewinn pro Aktie ab dem ersten Jahr steigern. Yvonne Debrunner

Ein Dach von Duro-Last: Das Unternehmen macht 540 Mio. $ Umsatz, 2% des Umsatzes von Holcim. Bild: zvg

Holcim wolle weiter akquirieren und den Konzernumbau vorantreiben, sagt Holcim-CEO Jan Jenisch am Dienstag in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». Nordamerika sei der beste Baumarkt der Welt, dort und in Europa wolle sich Holcim verstärken.