Das angekündigte öffentliche Kaufangebot von Datacolor-Grossaktionär und Verwaltungsratspräsident Werner Dubach für das Farbmetrik-Unternehmen ist nun da: Die Angebotsfrist beginnt demnach voraussichtlich am 14. August und endet voraussichtlich am 15. September.

Die Nachfrist beginnt voraussichtlich am 22. September und endet am 5. Oktober, wie Datacolor am Donnerstag mitteilte. Dubach behalte sich vor, die Angebotsfrist auf 40 Börsentage – oder mit Genehmigung der Übernahmekommission – über 40 Börsentage hinaus zu verlängern.

Dubach hatte Anfang Juli angekündigt, ein öffentliches Kaufangebot für das Unternehmen zu unterbreiten. Er bietet 760.00 Fr. netto in bar pro Datacolor-Aktie. Er hält bereits heute 83,74% des Aktienkapitals.

Da sich Dubach als Käufer und Verwaltungsratspräsident in einem Interessenskonflikt befindet, hat der Verwaltungsrat laut Mitteilung einen Verwaltungsratsausschuss aus unabhängigen Mitgliedern gebildet und diesen beauftragt, das Angebot zu prüfen. Basierend auf einem externen Bewertungsgutachten der IFBC AG aus Zürich empfiehlt der Ausschuss im Namen des Verwaltungsrats den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Das Angebot biete den Aktionären der Datacolor die Möglichkeit, ihre seit längerer Zeit nahezu illiquiden Datacolor-Aktien zu einem fairen Preis zu verkaufen.

