Übernahmekampf – NewGAMe erwägt Erhöhung von Engagement an GAM Die Aktionärsgruppe plant, zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen, um die Kontrolle über den Asset-Manager zu erlangen. Damit könnte die Übernahme durch Liontrust verhindert werden. Praphat Inpolsook

GAM-Sitz in Zürich. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Kampf um die GAM Holding geht in eine weitere Runde. Die Aktionärsgruppe NewGAMe will zusätzliche Mittel bereitstellen, um die Kontrolle über den angeschlagenen Asset Manager zu erreichen und diesen zu sanieren. Damit soll die Übernahme durch den britischen Konkurrenten Liontrust verhindert werden.

NewGAMe sei bereit, das Investment in GAM zu erhöhen, teilte die Aktionärsgruppe am Freitag mit. Mit einer Überbrückungsfinanzierung sollen die von Liontrust an GAM gewährten Darlehen ersetzt werden, falls das Übernahmeangebot von Liontrust für das Unternehmen nicht erfolgreich sei.

Damit werde sichergestellt, dass GAM auch bei einem Scheitern des Übernahmeangebots von Liontrust weiter existieren könne. Und zwar selbst dann, wenn die von GAM unter den Liontrust-Darlehen in Anspruch genommenen Beträge kurzfristig rückbezahlbar wären.

NewGAMe habe dazu dem GAM-Verwaltungsrat schriftlich eine kurzfristige Finanzierung durch die Rock Investment SAS oder deren Muttergesellschaft NJJ Holding SAS angeboten. Der Gesamtbetrag würde den Liontrust-Darlehen in Höhe von rund 20 Mio. Fr. entsprechen, und die Kreditkonditionen seien marktüblich.

Wenn der Verwaltungsrat von GAM den Plänen von NewGAMe zustimme, werde das NewGAMe-Darlehen sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt, sobald das Liontrust-Angebot für gescheitert erklärt werde, heisst es weiter. Die kurzfristige Finanzierung würde rückzahlbar, sobald GAM den Erlös der von Newgame vorgeschlagenen Wandelanleihe erhalte oder spätestens am 31. Dezember 2023.

NewGAMe erwägt Erhöhung an GAM mittels Aktienswap

Zudem habe sich NewGAMe auch bereit erklärt, mit einer finanziellen Gegenpartei Aktien-Swap-Transaktionen abzuschliessen, um die Beteiligung an GAM zu erhöhen. Dies ergäbe bis zu 7,19 Mio. GAM-Aktien, was 4,75% des Aktienkapitals von GAM entspreche.

NewGAMe bietet laut dem am Vortag veröffentlichten Kaufangebot 55 Rappen in bar pro Aktie. Kaufen will die Aktionärsgruppe maximal 28 Mio. Aktien, was rund 17,5% des Aktienkapitals entspricht. Das Angebot wird vom 1. bis zum 28. September laufen.

Liontrust dagegen will alle Aktien von GAM kaufen und bietet pro GAM-Aktie 0,0589 eigene Aktien. Das entspricht knapp 40 Rappen pro GAM-Aktie, die am Vortag an der Schweizer Börse 50 Rappen wert waren. Das Angebot läuft noch bis 23. August. Es gilt gemäss früheren Angaben als zustande gekommen, wenn zwei Drittel der GAM-Aktionäre ihre Anteile andienen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.