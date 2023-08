Übernahmeziel – VT5 schliesst Absichtserklärung Die Spac-Gesellschaft hat nach eigenen Angaben mit einem potenziellen Übernahmeziel eine Absichtserklärung mit Verhandlungsexklusivität und einem definierten Zeitplan unterzeichnet.

VT5 verfügt laut Mitteilung per Ende Juli 2023 über ein Treuhandguthaben von 199,3 Mio.Fr. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 kommt der Übernahme eines Unternehmens offenbar immer näher. Man habe mit einem potenziellen Übernahmeziel eine Absichtserklärung mit Verhandlungsexklusivität und einem definierten Zeitplan unterzeichnet, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.

Bereits im Juni hatte VT5 darüber informiert, dass ein «vielversprechender» Kandidat für eine Übernahme gefunden worden sei. Im vierten Quartal des laufenden Jahres soll nun «die detaillierte Evaluierung der geplanten Transaktion» vorangetrieben werden, wie es weiter heisst. Dazu gehört etwa die Due Diligence Prüfung in den kommenden Monaten, die für den Spac-Prozess entscheidend sei.

VT5 verfügt laut Mitteilung per Ende Juli 2023 über ein Treuhandguthaben von 199,3 Mio.Fr. Ein Spac ist eine Mantelgesellschaft mit dem Ziel, nicht kotierte Firmen zu erwerben. Dazu sammelt die Gesellschaft zunächst Kapital über einen Börsengang ein und macht sich erst dann auf die Suche nach Übernahmeobjekten. VT5 ging Mitte Dezember 2021 als erstes Spac an die Schweizer Börse.

Für die Gesellschaft wird es zeitlich nun langsam knapp, noch rechtzeitig eine Investition zu tätigen. Sie hat für die sogenannte «Initial Business Combination» (IBC) nämlich gemäss Kotierungsprospekt höchstens zwei Jahre Zeit.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.