Objektiv – UHBP Am 9. Oktober wird der Bundespräsident in Österreich gewählt. Unter den sieben Kandidaten ist erneut keine Frau. Eine «UFBP» gibt es vorderhand nicht. Manfred Rösch

Bild: Georg Hochmuth/APA via Keystone

Die zweite österreichische Republik hat noch nie eine Bundespräsidentin gehabt. Das wird nach der Wahl vom 9. Oktober fortdauern. Es kandidieren sieben Männer; Amtsinhaber Alexander Van der Bellen (78) dürfte die Wiederwahl im ­ersten Durchgang schaffen und somit UHBP bleiben: unser Herr Bundespräsident – im inoffiziellen Kürzel. Doch hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Über den Leopoldinischen Trakt der Wiener Hofburg, wo der UHBP wirkt, wacht der Geist Maria Theresiens, der Habsburger Herrscherin des 18. Jahrhunderts, hier im Ebenbild. Gegen den Grünen Van der Bellen verzichten ÖVP und SPÖ auf eine Kandidatur; der FPÖ-Anwärter Walter Rosenkranz kommt in Umfragen auf vielleicht ein Dutzend Prozent, der ebenfalls rechte Gerald Grosz («Make Austria Grosz again») nicht mal auf zehn. Von den übrigen Bewerbern ist Dominik Wlazny (36) erfrischend: Der Mediziner macht unter dem Alias Marco Pogo Punkrock, ist Kabarettist und Vorsitzender der Bier­partei; ihr Motto lautet «Politik so volksnah wie ein Sechsertragerl». Wlazny weiss Wahres – «Viele Politiker machen ­Kabarett und wissen es nicht.» Vielleicht sagen sich manche zwischen Bregenz und Burgenland: Dös is mei Präsident.

