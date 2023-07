Konjunktur Schweiz – Uhrenexporte bleiben auf Rekordkurs Im vergangenen Monat haben die Exporte von Schweizer Uhren wieder stark zugelegt. Nicht so positiv lief es für die allgemeine Exportwirtschaft.

Im Juni sind die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14% auf 2,45 Mrd. Fr. gestiegen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizer Uhrenbranche hat im Juni 2023 einen weiteren sehr guten Monat erlebt. Insgesamt verkauften die hiesigen Uhrenhersteller deutlich mehr Zeitmesser ins Ausland als noch im entsprechenden Vorjahresmonat.

Im Juni 2023 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14% auf 2,45 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilten.



Damit hat sich der zuletzt positive Trend fortgesetzt: Im Mai war ein Plus von 14,4% und im April eines von 6,8% registriert worden. Auf kumulierter Basis (Januar bis Juni) beträgt das Plus zum Vorjahr 11,8%.

Edelmetall en vogue

Vor allem Uhren aus Edelmetallen trugen laut dem Verband im Berichtsmonat zum Wachstum bei, gefolgt von Bimetall-Zeitmessern. Der starke Anstieg des Volumens (+10,6%) wurde derweil fast ausschliesslich von der Kategorie «Andere Materialien» (+51%) getragen, deren Anzahl innerhalb eines Monats um 150'000 Stück zunahm.



Mit Blick auf die einzelnen Länder verzeichneten die USA als grösster Exportmarkt mit plus 8,8% eine kleine Verlangsamung des Wachstums. China (+9,0%) verzeichnete einen vergleichbaren Anstieg, während die Ausfuhren nach Hongkong (+46%) deutlich zunahmen.

Schweizer Exporte sinken im Juni

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im Juni etwas weniger Waren ins Ausland abgesetzt. Auch für das gesamte zweite Quartal steht ein Minus zu Buche.



Insgesamt beliefen sich die Exporte im Juni auf 22,02 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit sanken die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 1,7%. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Minus von 0,9%.



Im gesamten zweiten Quartal sieht es ähnlich aus: Das Minus zum Vorquartal betrug nominal 2,8%, real 1,4%. Dieser Rückgang folgt auf ein Startquartal, in dem ein klarer Anstieg verzeichnet worden war.

Viele Branchen betroffen

Mit Ausnahme der Sparten Uhren sowie Bijouterie und Juwelierwaren wiesen laut den Angaben alle Warengruppen im zweiten Quartal 2023 einen Absatzrückgang aus. Um über eine Milliarde Franken haben sich die Ausfuhren chemisch-pharmazeutischer Produkte (-3,0%) reduziert. Die Exporte von Maschinen und Elektronik, Metallen verringerten sich um 3,1%.



In allen drei grossen Wirtschaftsregionen setzte die Schweiz laut dem BAZG im zweiten Quartal weniger Güter ab. Die Ausfuhren nach Nordamerika gingen um 4,8%, jene nach Asien um 3,0% und jene nach Europa um 1,2% zurück.



Die Einfuhren der Schweiz nahmen im zweiten Quartal derweil saisonbereinigt um 5,4% ab (real: -3,0%), im Juni allein betrachtet stiegen die Importe saisonbereinigt hingegen um 3,7%. Der Handelsbilanzüberschuss im Juni kam damit bei 3,31 Mrd. zu liegen.

