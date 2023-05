CS-Integration – Ulrich Körner gibt sein UBS-Comeback Sergio Ermotti präsentiert das zukünftige Führungsteam der fusionierten Bank. Von der übernommenen CS ist nur der bisherige CEO Ulrich Körner dabei. Lea Fäh

UBS hat mit ihrem neuen Führungsteam viel vor. Bild: Michael Buholzer/AFP

Die jüngsten Spekulationen in den Medien, dass gleich eine Reihe von CS-Spitzenmanagern ins Führungsteam der neuen UBS kommen könnten, entpuppen sich als unwahr: CEO Sergio Ermotti, 33 Tage im Amt, hat am Dienstag sein neues Spitzenteam präsentiert. Nur Ulrich Körner, derzeit Konzernchef von CS und ehemaliges UBS-Kadermitglied, darf noch eine Weile an Bord bleiben. Kein Abgang, sondern gar noch ein Aufstieg für Körner? Er kenne beide Unternehmen und soll sicherstellen, dass das Geschäft vorerst wie gewohnt weiterläuft, erklärt UBS in einer Mitteilung.