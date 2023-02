Kaffee mit Hawwah Abdullahi Gambo – «Um die Situation in Nigeria zu ver­bessern, brauchen wir die richtige Politik» Die Aktivistin Hawwah Abdullahi Gambo fordert bei den anstehenden nigerianischen Wahlen im muslimisch geprägten Bundesstaat Kaduna einen Mann heraus, der bereits seit zwanzig Jahren im Parlament sitzt. Mara Bernath , Lagos

Vor einem Jahr wusste Hawwah Abdullahi Gambo noch nicht, dass sie bald Politikerin sein würde. Nun befindet sich die 46-Jährige im Endspurt ihrer Kampagne um einen Sitz im Parlament – am 25. Februar wird gewählt in Nigeria, der bevölkerungsreichsten Demokratie Afrikas. Sie will ihren Heimatbezirk Kajuru und Chikun im Abgeordnetenhaus in Abuja vertreten, in der grösseren der zwei Kammern des nigerianischen Parlaments.

In Gambos Bundesstaat Kaduna im Norden des Landes haben vergangene Wahlen die angespannte Situation zwischen verschiedenen Volks- und Religionsgruppen verstärkt: Vor vier Jahren sind über hundert Menschen in einer Schiesserei am Wahltag gestorben, acht Jahre davor hatten Ausschreitungen nach den Wahlen ebenfalls zu Hunderten Toten geführt. Doch in Kaduna geht die Geschichte der Gewalt weiter zurück. Die Region war global in den Schlagzeilen, als bei einem Protest gegen die Wahlen zur Miss World in Nigeria 2002 mehr als 200 Menschen starben und bis zu 300 000 ihr Zuhause verloren. Auch Gambos Wahlbezirk Kajuru gehört zu den instabilsten und unsichersten Regionen in Nigeria. «Ein Weg, die Sicherheitssituation in unserem Land zu entspannen, ist, zielbringend Hilfe zu leisten für die vielen Binnenflüchtlinge», sagt Gambo. «Wir müssen sie in die Gesellschaft eingliedern, statt sie in Camps zu stecken, die sie nicht mehr verlassen können, weil ihr altes Zuhause abgebrannt wurde.»

Gambo weiss, wovon sie spricht. Dank einem Chevening-Stipendium des britischen Staates konnte sie eine Ausbildung zur Mediatorin in religionsübergreifenden und kulturellen Konflikten abschliessen. Zudem hat sie, anders als der momentane Parlamentsabgeordnete für Kajuru, Umar Barde Yakubu, die Flüchtlingscamps besucht. «Er sitzt seit zwanzig Jahren im Parlament, aber er tut nichts, um den Menschen vor Ort zu helfen», sagt Gambo. Diese Unzufriedenheit mit dem Status quo war es auch, die sie überzeugt hat, vergangenen Sommer ihre Karriere als Radiojournalistin aufzugeben und alles auf die Karte Politik zu setzen.

Neben ihrer journalistischen Arbeit engagiert sich Gambo schon seit Jahren für den sozialen Wandel in ihrem Heimatland, mit einem Fokus auf Frauenrechte: «Als die Anfrage kam, ob ich kandidieren wolle, war ich gerade dabei, eine Konferenz zu organisieren zum Thema sexuelle Gewalt und wie wir Frauen vor ebensolcher Gewalt schützen können.» In ihrer Rolle als Aktivistin wurde ihr klar: «Um die Situation in Nigeria zu ver­bessern, brauchen wir die richtigen Köpfe, die die richtige Politik machen und sinnvolle Gesetze verabschieden.» Ihre Kandidatur sei ihr Beitrag, «mehr zu tun». Dabei geht es ihr spezifisch auch darum, dass mehr Frauen Teil der Legislative werden. Der Frauenanteil in Nigerias Parlament beträgt zurzeit weniger als 5%, und Gambo befürchtet, dass er nach den Wahlen noch tiefer ausfallen wird, da dieses Jahr weniger Kandidatinnen zur Wahl stehen als noch vor vier Jahren.

Gambo ist zudem Mutter von fünf Kindern. «Mein Jüngster ist sieben Jahre alt, er versteht nicht wirklich, was gerade geschieht», erzählt sie lachend. Ihrem ältesten Kind, der 23-jährigen Tochter, hat sie verboten, bei der Kampagne zu helfen: «Sie soll sich auf ihr Studium konzentrieren.» Der 19-jährige Sohn packt jedoch mit an: «Er hat mein gesamtes Kampagnenmaterial gestaltet», erzählt sie stolz.

Dass sie jung Witwe geworden ist und sich von ihrem zweiten Mann hat scheiden lassen, verheimlicht Gambo nicht. Im Gegenteil, sie macht es zum Gegenstand ihrer Kampagne. Das ist mutig, denn Kaduna gehört zu den zwölf Bundesstaaten in Nigeria, in denen teilweise die Scharia gilt, das auf dem Koran basierende Rechts­system, und die gesellschaftliche Einstellung Frauen gegenüber konservativ ist. «Mein ganzes Leben habe ich den Ausschluss, die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit gegen Frauen beobachtet und am eigenen Leib erfahren», sagt Gambo. «Aber die Menschen in Kajuru und Chikun haben gesehen, dass der Mann, der seit zwanzig Jahren für sie im Parlament sitzt, nichts für sie tut. Also sind sie bereit, ihre Stimme nun einer Frau zu geben.»

Auf nationaler Ebene will sich Gambo aber nicht nur für Frauenrechte und mehr Sicherheit einsetzen, auch die wirtschaftliche Situation soll sich verbessern. Die Arbeitslosigkeit in ihrem landwirtschaftlich geprägten Wahlbezirk ist höher als der nationale Schnitt von über 30%. Statt grosse Wahlveranstaltungen in Stadien abzuhalten, wie es in Nigeria üblich ist, haben Gambo und ihr Wahlteam Anlässe organisiert, wie Ausbildungen im Bereich Informatik und Kosmetik. «Davon profitieren die Menschen mehr, als wenn ich viele Plakate drucke und grosse Stadien miete.»

Gambo kandidiert für den African Democratic Congress (ADC), eine kleine, junge Partei die im derzeitigen Parlament gerade mal einen Sitz ­innehat. Doch die Wahlen am 25. Februar könnten Nigerias De-facto-Zweiparteiensystem ein Ende setzen: Peter Obis Arbeiterpartei hat ebenfalls nur einen Sitz, und er gilt als aussichtsreicher Präsidentschafts­kandidat. Unabhängig davon, ob Gambo der Einzug ins Parlament gelingt – sie weiss bereits, was sie nach den Wahlen machen wird: «Die Konferenz zur Bekämpfung sexueller Gewalt durchführen. Denn nur wenn wir die Probleme in unserer Gesellschaft thematisieren, können wir Lösungen finden, damit sich etwas ändert.»

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

